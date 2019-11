von Lutz Rademacher

Nachts im Museum: Das gibt es nicht nur im gleichnamigen Film, sondern auch in Donaueschingen.

Der Weg zur Museumsnacht. Bild: Lutz Rademacher

Durch ein dunkles Treppenhaus mit hell erleuchteten Fratzen führte der Weg von sieben Mädchen und Jungen im Alter von neun bis elf Jahren ins Kinder- und Jugendmuseums, wo sie zusammen mit drei Tutoren die Halloween-Nacht verbrachten. Düstere Räume, überall Spinnweben und ab und zu war auch einmal ein Gespenst zu sehen.

Schaurige Gestalten im Kinder-und Jugendmuseum (von links) Sirat Özyildirn, Melanie Schaber, Sarah de Surmont.

Nur die Kinder passten noch nicht ganz zum Ambiente. Doch das sollte sich schnell ändern. Mit vereinten Kräften machten sich Crischan Löhlau, Hanna Reichmann und Sarah Vogt ans Schminken. Mit Gips wurden Gesichtsmasken hergestellt, die die Kinder danach schaurig-schön anmalten. So stand der Gespensterjagd im Museum nicht mehr im Weg.

Luis Wegner mit Spinnweben am Klavier.

Louis Wegner war vor zwei Jahren schon einmal dabei. Das hat ihm so gefallen, dass er sich sofort wieder angemeldet hat. Ganz in Schwarz bekleidet, begleitete er das Szenario am Klavier. Sirat Özyildirn ist vergangene Woche neun Jahre geworden und hat noch nie auswärts übernachtet. Er kam auch, weil er das Kindermuseum sehr liebt. „Hier gibt es Dinge, bei denen man viel lernt“, schwärmt er.

Schaurige Gestalten im Kinder-und Jugendmuseum (von links) Melanie Schaber, Vanessa Schaber, Sarah de Surmont, Sirat Özyildirn.

Sarah de Surmont, Alina Deitlaff und Amélie Jank waren zusammen gekommen. „Wir spielen bestimmt ‚Nachts im Museum‘. Das ist ein supercooles Spiel“, freute sich Amélie und erklärte, dass hier zwei Polizisten einen Räuber fangen müssen. Dieser sei daran zu erkennen, dass er sich bewegen darf.

Tutor Crischan Löhlau passt Sirat Özyildirn eine Gesichtsmaske aus Gips an.

Mit von der Partie waren auch die Geschwister Melanie und Vanessa Schaber. Und alle nutzten natürlich auch bei Dämmerlicht die vielen kleinen Attraktionen des Museums.

Alina Deitlaff und Amélie Jank, „beste Freundinnen“ nachts im Museum. Bild: Lutz Rademacher

„Die meisten Kinder kennen das Museum. Heute lernen sie es von der anderen Seite kennen“, sagt Crischan Löhlau. Er und die beiden anderen Tutor haben sich für die Nacht einiges einfallen lassen. Und das gilt nicht nur für das Museum, denn eine gruselige Nachtwanderung durfte nicht fehlen, eine gespenstische Schnitzeljagd im nächtlichen Donaueschingen.