Es war ein gehöriger Schrecken für Marianne und Jürgen Schaefer. Am Donnerstagnachmittag ist die Zwischendecke ihrer Garage im Falkenweg hinuntergekracht, der Motor des elektrischen Garagentor-Hebers wurde vom Dach des Autos gebremst.

Glück im Unglück

„Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt niemand von uns in der Garage. Eine halbe Stunde zuvor ist mein Mann noch durchgelaufen“, erklärt Marianne Schaefer. Das Paar sei gerade dabei gewesen, im Keller etwas aufzuräumen, als es passiert sein muss. Der Keller ist gemauert, gehört habe man nichts. Erst als Jürgen Schaefer durch eine Seitentür wieder in die Garage gelangen wollte, wurde er stutzig: „Die Tür blockierte von innen und auch das Garagentor hat sich nicht mehr öffnen lassen.“

Mit zwei Vierkanthölzern aus dem Baumarkt hat Jürgen Schaefer sein Dach provisorisch gesichert. | Bild: Simon, Guy

Auto nur leicht beschädigt

Mit Hilfe des Gartenhelfers sei es dann gelungen, das Tor doch noch zu öffnen und kurz bis über das Dach des Autos zu schieben. Ein erschreckender Anblick. Im hinteren Bereich der Garage ist die Zwischendecke bis zum Boden gestürzt. Dahinter befinden sich Schneefräse, Rasenmäher, ein Regal und weitere Gartengeräte. In der Mitte der Garage hängt die Decke eingebogen in der Luft. „Das Auto hat glücklicherweise nur einen leichten Schaden abbekommen. Der Motor hat eine Delle ins Dach geschlagen“, sagt Schaefer. Aber wie konnte es passieren, dass das Dach plötzlich nachgegeben hat?

Kein Elementarschaden

Ein Sachverständiger der Versicherung hat sich den Schaden schon angeschaut und auch ein befreundetet Stuckateur-Meister. „Er vermutet, dass das Holz durch die Hitze spröde geworden ist und die Nägel dadurch die Decke nicht mehr halten konnten“, erklärt Schaefer. Besonders ärgerlich: Für die Versicherung zählt das nicht als Elementarschaden: „Da gelten für die Versicherung lediglich Schäden durch Hagel, Blitz, Erdrutsch, Sturm. Hitze zählt da nicht dazu. Aber vielleicht geht es über Kulanz. Ich bin schon 40 Jahre bei der Versicherung und hatte nie einen größeren Fall.“

Das Holz ist spröde geworden und die Nägel konnten sich nicht mehr halten. | Bild: Simon, Guy

Asbest im Dach verbaut

Wie hoch die Kosten sein werden, vermag Schaefer nicht einzuschätzen. Etwas später komme noch der Schreiner, um die Lage zu begutachten, auch ein Elektriker müsse noch her, ein neuer Motor für das Tor wird wohl auch nötig sein. Was aber vermutlich richtig ins Geld gehen wird, das ist die Entsorgung des heruntergestürzten Materials: „Was wir auch nicht wussten: damals wurde in der Decke Asbest verbaut. Den kann man natürlich nicht so einfach entsorgen“, sagt Schaefer. Die Garage wurde 1968 errichtet, damals habe die Frage nach den im Bau verwendeten Materialien niemanden interessiert.

Was niemand wusste: Das Zwischendach wurde aus Asbest gebaut. Schaefer muss sich jetzt um die Entsorgung des giftigen Materials kümmern. | Bild: Simon, Guy

Bis die Arbeiten beginnen ist die Decke in der Garage mit Vierkanthölzern abgestützt. Die hat Schaefer noch am Donnerstagabend schnell im Baumarkt gekauft und als Provisorium aufgestellt. Um Gartenarbeiten zu erledigen, hat er sich von den Nachbarn den Rasenmäher geliehen.

Ob jetzt beim Haus auch so etwas passieren kann?

„Das hoffen wir natürlich nicht. Ich achte immer darauf, dass auch der Speicher ausreichend gelüftet wird“, sagt Schaefer. Er ergänzt: „Allerdings staut sich die Hitze natürlich oben unterm Dach. Das ist schon unmenschlich. Da habe ich 60 Grad gemessen, unten auf der Terrasse waren es 39 Grad.“

Die Familie besitzt ein sogenanntes Okal-Haus, das in Fertigbauweise auch 1968 entstanden ist. Sie hofft, dass die Sache mit der Garage jetzt schnell über die Bühne geht und das Gebäude wieder genutzt werden kann.