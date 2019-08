Seit Anfang des Jahres ist die Herdstraße um einen weiteren Laden reicher. Im Januar hat Angelo Barrone dort sein italienisches Feinkostgeschäft Punto Verde eröffnet. Es läuft. Kurz vor der Mittagszeit sind viele Kunden bei ihm unterwegs, kaufen Geschenkkörbe, etwas Obst oder lassen sich an der Wurst- und Käsetheke bedienen.

Doch seit einiger Zeit gibt es Ärger. Im Fokus steht dabei der Anlieferverkehr für Barrones Laden. Werden nur geringe Mengen geliefert, hält ein Lastwagen kurz in der Herdstraße und innerhalb weniger Minuten sind die Waren ausgeladen. Kommt eine größere Lieferung, dann fährt der Laster in den Hof hinter das Geschäft und es wird dort ausgeladen. In der Herdstraße habe das bisher keine Probleme gegeben. Im Gegenteil, die Nachbarn seien sehr hilfreich. „Für viele ist es ideal, sie müssen nicht so weit laufen“, so der Geschäftsführer.

Donaueschingen Kampf gegen den Leerstand: Angelo Barone eröffnet Feinkostgeschäft in der Herdstraße Das könnte Sie auch interessieren

„Bei einer Lieferung mit dem Lastwagen haben die Fahrer sich ungeschickt angestellt und Krach gemacht“, sagt Barrone. Das sei ärgerlich aber nun mal passiert. Was ihn dabei jedoch verwunderte: Plötzlich stand die Polizei auf dem Plan. Gerufen von einem Nachbarn aus der Luisenstraße, der sich ärgere. Barrone sprach mit den Beamten, war auch persönlich im Revier, um die Sache zu klären.

Schließlich kommt in der vergangenen Woche abermals eine Lieferung. „Zu dieser Zeit kommt nicht jede Woche Ware“, erklärt Barrone. Der Laster hält in der Herdstraße, innerhalb von zehn Minuten habe man ihn ausgeladen. Weitere zehn Minuten später ist erneut die Polizei vor Ort. „Ich will keinen Ärger haben oder dass die Nachbarn irgendwie belästigt sind“, sagt Barrone. Allerdings sei das Verhältnis mit denen ansonsten sehr gut: „Sie freuen sich, dass ich hier bin.“ Das zeige sich auch daran, dass ihm dort Toiletten zur Verfügung gestellt werden, um eine Ausschankgenehmigung zu bekommen, die er beantragt hat. Eigentlich also alles in Ordnung.