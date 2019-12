von Andrea Wieland

„Z‘Liächt gau“: Das ist eine Beschäftigung, unter der sich heute wahrscheinlich nicht mehr jeder etwas vorstellen kann. In Zeiten von WhatsApp und Social Media findet Kommunikation rund um die Uhr und ohne Rücksicht auf Entfernungen statt. Früher, zur Zeit der heutigen Groß- und Urgroßeltern, gab es jedoch vor allem im Winter nur wenige Möglichkeiten zum gesellschaftlichen Austausch. Ein, im wörtlichen Sinne, Lichtblick war hierbei das sogenannte „Z‘Liächt gau“, das aus der Einfachheit und Sparsamkeit der damaligen Zeit geboren war. Um Licht und somit Energie zu sparen, wurden Winterabende oftmals gemeinsam mit Familie, Nachbarn und Freunden an einem Ort verbracht. In Aasen ließ die AH-Sportgruppe nun die alte Tradition wieder aufleben.

Eingeläutet wurde die Runde vor circa 65 Gästen durch eine Ansprache des „Ausschellers“ Hans-Peter Rolle. Der Ausscheller war damals eine Person, die mit einer Glocke durch den Ort ging und läutete, um die neuesten Neuigkeiten kundzutun. Thematisiert wurde unter anderem der Krieg, im speziellen die Schlacht um Aasen im April 1945. „Wir haben damals in Brunners Bunker gebetet wie noch nie zuvor in unserem Leben“, erinnerte sich Gerhard Weißhaar zurück an die Zeit. Bereits zu

An diesem geselligen Abend wurden ebenfalls noch gemeinsam alte Weihnachtslieder gesungen, die Kurt Romer auf dem Akkordeon begleitete.

Beginn des Zweiten Weltkrieges waren in Aasen Bunker errichtet worden. Mehrere Häuser einer Straße teilten sich einen Bunker, der aus einem circa zwei Meter tiefen Graben mit einem kleinen Dach bestand, also eher einem Schützengraben gleich sah.

Ein tragischer Unfall

Erinnert wurde ebenfalls an drei Jungen, die zehn Jahre nach Kriegsende eine Granate gefunden hatten und bei der Explosion ums Leben kamen. „Man sah noch Tage später, wo sich die Granate genau befand und auf welche Stelle der Granate die Jungen damals unwissend einschlugen. Auch das Gras, das die Jungen für ihre Hasen sammeln wollten, war noch an der Unglücksstelle zu finden“, erinnerte sich Alfred Müller. Er war der Bruder von einem dieser drei Jungen.

Als „Ausscheller“ mit der originalen Glocke von damals läutete Hans-Peter Rolle den Abend gemeinsam mit Gerhard Weißhaar ein.

Doch auch an schönere Zeiten wurde zurückgedacht: zum Beispiel daran, dass man sich in Aasen selbst versorgte und aufgrund der reichlichen Landwirtschaft nicht hungern musste. An den leckeren geräucherten Speck oder Wurst, die mangels eines Schlachthauses bei den Hausschlachtungen hergestellt wurde, denken viele noch gerne zurück. Oder daran, wie man im Laden die Dosen für eigens erzeugte Wurst kaufte und diese anschließend zur Konservierung verschließen ließ.

Mehrweggedanke vor vielen Jahren

Die drei Aasener Läden sowie die Bäckerei wurden ebenfalls thematisiert. Karl Märkle, der als Krämersohn so einiges erlebt hatte, konnte vom Warensortiment viel erzählen: Seine Eltern betrieben zum Beispiel einen Laden mit Postfiliale. Bereits damals war man gezwungenermaßen sehr umweltfreundlich unterwegs und der Mehrweggedanke war tief in den Köpfen verankert: „Wir hatten große Behälter mit Öl, Essig, Sauerkraut und vielem mehr. Beim Einkauf wurde die Ware dann in von den Kunden mitgebrachte Behältnisse umgeschüttet und verkauft“, erinnert sich Karl Märkle zurück.

In Aasen gab es alles

„Alles, was man nicht selbst herstellen konnte, konnte man damals in einem der Läden in Aasen kaufen. Damals hatte man keinen Grund, um in die Stadt zu gehen“, so die Aasenerin Josefine Maus. Auch das erste Telefon war in den 1940er-Jahren in Märkles Laden vorhanden, sodass man selbst dafür nicht aus dem Ort heraus musste.