von Lutz Rademacher

25 Mal in zehn Jahren hat Alice Golka, die seit Ende 2018 in Heidenhofen wohnt, Blut gespendet. Die Ehrennadel überreichte jetzt Ortsvorsteher Reinhard Merkle in einer Ortschaftsratsitzung und begrüßte sie gleichzeitig als Neubürger.

Bauamt überlastet

Bei der Sitzung informierte Merkle die Ortschaftsräte über den Stand der aktuellen Projekte. Der Erwerb eines 1,50 breiten Streifens in der Kreuzstrasse ist vollzogen und im Grundbuch eingetragen. Die Erschließung der Erweiterung des Baugebietes „Alpenblick“ gestaltet sich als schwierig. Das Bauamt ist überlastet und es ist derzeit schwierig, Baufirmen zu finden, die die Arbeiten zeitnah und zu einem vernünftigen Preis erledigen. So könnte sich das für dieses Jahr geplante Projekt im Extremfall bis Oktober 2020 verzögern.

Arbeiten am Friedhof

Der Auftrag für die neue breite Türe am Gemeindehaus ist vergeben. Sobald diese geliefert ist, wird mit der Erneuerung der Fassade begonnen. Auch die Einsegnungshalle soll einen neuen Anstrich erhalten, doch keines der drei vorgelegten Farbtonmuster überzeugte die Räte. Die historische Gussplatte in Erinnerung an die Gefallenen von 1870 ist restauriert und soll dort angebracht werden. Am Friedhof haben die Arbeiten für die geplanten Baumgräber begonnen. Das wichtigste Projekt, die Neugestaltung des Kirchplatzes, liegt derzeit auf Eis, weil für 2019 keine Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bewilligt wurden.

Blühstreifen für Bienen

Außerdem wurden verschiedene Themen für die Anmeldung im Haushalt 2020 besprochen. Ganz oben auf der Wunschliste steht die Neugestaltung des Kirchplatzes, die nun noch einmal neu in den Haushalt aufgenommen wird, obwohl sie von der Stadt Donaueschingen bereits in Höhe von 300 000 beschlossen wurde. Man hofft nun auf 2020. Ebenfalls auf Priorität 1 setzte der Rat einen Ersatz für die Haupteingangstüre des Gemeindehauses sowie die nachhaltige Sanierung der Friedhofsmauer. Der Straßenbelag des Gemeindeverbindungswegs zu Hirschhalde sowie Blühsteifen für Bienen sind dem Ortschaftsrat ebenfalls sehr wichtig. Hier sollen Optionen auf öffentlichem Gelände ausgelotet werden. Die Erneuerung der Rathausfassade ist für 2022 geplant, für 2021 ist eine Planungsrate eingestellt. Man möchte auf keinen Fall, daß dieses Projekt weiter verschoben wird, deshalb steht dieser Punkt ebenfalls auf Priorität 1.

Diskussion über Linde

Sehr lange und kontrovers wurde über eine Linde diskutiert, die vor 25 Jahren auf den Backhäusleplatz gepflanzt wurde und nicht so richtig wachsen will. Der Gärtner sieht das Problem im verdichtetem Boden und zu wenig Erde. Ortsvorsteher Merkle machte sich dafür stark, einen neuen großen Baum zu pflanzen und konnte schließlich im Rat eine knappe Mehrheit dafür gewinnen, der den Punkt aber auf Priorität 2 sah. Weitere Punkte mit niedrigerer Priorität sind die Sanierung der Toiletten im Gemeinschaftshaus, die Verbesserung der Verkehrsberuhigung in der Kreuzstrasse, die Fertigstellung der Hermann-Frei-Straße sowie das Nachpflanzen fehlender Bäume vor dem Rathaus.