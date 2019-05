von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Haushaltsanmeldungen, Bauvorhaben und ein Flurschaden beschäftigten den Aasener Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. Das dringendste Anliegen, der Ausbau des St. Bernhard-Kindergartens, bekam bei den Haushaltsanmeldungen für 2020 die erste Priorität. Die wichtige Einrichtung in der Ortschaft ist seit geraumer Zeit überbelegt. Für die Einrichtung einer dritten Gruppe soll das Gebäude an der Käppelestraße ausgebaut werden. Träger des katholischen Kindergartens ist die Pfarrgemeinde St. Blasius Aasen, mit der man bereits in Verhandlungen steht. Im Blick auf die im vergangenen Jahr auf 1320 Einwohner angewachsene Ortschaft und verschiedene weitere Wohnbauvorhaben bekommt die Maßnahme besondere Dringlichkeit.

Panoramaweg muss saniert werden

Das zweite Projekt ist die Sanierung des maroden Panoramaweges oberhalb von Aasen. Der ortsnahe Spazierweg mit den beeindruckenden Aussichten auf Schwarzwald und Feldberg und auf die Albausläufer wird von Einheimischen wie Fremden gleichermaßen gerne genutzt.

Bauvoranfrage für Fotovoltaik

Erste Gestalt nimmt jetzt auch die geplante größere Fotovoltaikanlage hinter der Aasener Steig an. Zu einer Bauvoranfrage an der Hegistraße im oberen Grenzbereich des Bebauungsgebietes sollen mit dem Rathaus noch Einzelheiten abgeklärt werden.

Autofahrer gesucht

Ärger gemacht hat ein Autofahrer, der in der Nähe der Autobahnzubringerbrücke sein Fahrzeug im Gelände ausprobiert und dabei erhebliche Flurschäden angerichtet hat. Der Verursacher ist noch nicht gefunden. Die Ortsverwaltung bittet um Hinweise.

Blutspender geehrt

Für außergewöhnlich viele Blutspenden wurden Manfred Künzel (125), Klara Stolz (100) und Monika Sieger (75) mit Weinpräsenten und Bildbänden von Donaueschingen ausgezeichnet.

Ratskandidaten stellen sich vor

Im Anschluss an die öffentliche Sitzung stellten sich die 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Ortschaftsratswahl vor. Um die zehn Sitze bewerben sich die bisherigen Ortschaftsräte Claudia Fluck, Michael Hepting, Lothar Mayer, Thomas Schwarber, Werner Merkle, Jürgen Hall und der bisherige Orstvorsteher Horst Hall. Zu den neuen Kandidaten zählen Manuel Hall, Martin Müller, Michael Renz, Jürgen Bäurer, Konrad Oberdörfer, Marianne Bernhard, Josef Hall und Karl Happle.