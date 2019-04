von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Nicht nur über eine schöne Fasnet 2019, auch über neue junge Mitglieder konnte man sich bei der Jahreshauptversammlung vom Narrenverein Aasemer Weiherliit e.V. freuen. Neben Wahlen, Ehrungen und Regularien informierte Vorsitzende Hildegard Weißhaar über die in diesem Jahr bevorstehenden Veranstaltungen.

Diana Hauser sprach im Schriftführerbericht die zahlreichen und gut besuchten Fasnetveranstaltungen vor Ort und bei den befreundeten Narrenvereinen an. Besonders gelungen waren wieder der Weiherball und der Kinderball in der Aasener Bürgerhalle. Kassierer Werner Klotzin belegte die solide Finanzlage des aktuell 125 Mitglieder zählenden Vereins. Zudem würdigte Ortsvorsteher Horst Hall die Leistungen der Weiherliit für das Leben in der Ortschaft. Er stellte lobend fest, dass Fasnet auch ohne Wirtschaft im Ort funktioniert.

Donaueschingen Weiherball: Aasen liegt jetzt am Nordseestrand Das könnte Sie auch interessieren

Mit den anstehenden Vorstandwahlen wurden der zweite Vorsitzende Wolfgang Wiehl, die Beisitzerin Marlies Schwab, und Jugendvertreter Felix Weißhaar in ihren Ämtern bestätigt. Als neue Schriftführerinnen wurden Lea Hall und Diana Hauser gewählt. Einstimmig wurden die vorgeschlagenen Satzungsänderungen von der gut besuchten Mitgliederversammlung beschlossen. Dazu zählen unter anderem die aktuellen gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz.

Eine aktuelle Neuerung im Verein ist die Einrichtung einer "Weiherliit-Whats-App-Gruppe" für alle aktiven Vereinsmitglieder. "Keine Quatschgruppe", sagt Hildegard Weißhaar, aber eine praktikable Möglichkeit, beispielsweise schnell über Termine zu informieren.

Kassierer Klotzin ermunterte die jugendlichen Vereinsmitglieder, in diesem Jahr einen gemeinsamen Gruppenausflug zu machen und das dafür vorhandene Budget zu nutzen.

Bereits am Dienstag, 30. April, laden die Weiherliit zum schon traditionellen Frühlingsgrillen auf dem Aasener Rathausplatz ein. Der Jahresausflug, das Aasener Dorffest, Kilbigschießen und der Herbstkonvent 2019 in Villingen sind die großen Veranstaltungen in diesem Jahr.