von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Gemeinden im Umfeld wie Bad Dürrheim oder Immendingen könnten sich entscheiden, zu welcher Pfarrei sie künftig gehören wollen. Diese Diskussion solle breit geführt werden. Im Rahmen der neuen Pastoralkonzeption werde es bis 2030 „ganz viele Veränderungen“ geben. So könnten nach den Vorstellungen der Diözesanleitung „aus den alten Dekanaten neue Pfarreien werden“, wie Loks sagte.

Keine Lösung bei Gottesdienstangeboten

Keine Lösung hat der Liturgieausschuss im Blick auf die künftigen Gottesdienstangebote in der Seelsorgeeinheit mit der Stadtpfarrei Donaueschingen und den sieben Teilort-Pfarrgemeinden. Die Einschätzung, welche Gottesdienste mehr oder weniger besucht werden, die Diskussion um Gemeindeverständnis, Versorgung der Dörfer oder übergemeindliche Gottesdienstangebote soll im Rahmen der Klausurtagung des Pfarrgemeinderates am 15./16. November im Kloster Beuron fortgeführt werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund bevorstehender tiefgreifender struktureller Veränderungen der Pfarrgemeindelandschaft sei das für die katholischen Christen vor Ort eine wichtige Frage.

Das Cafemarie geht an den Start

Im Marienhaus entsteht ein neues Kommunikationsangebot. Die Idee entstand im Zuge einer Caritas-Reise nach Assisi. An jedem dritten Sonntag im Monat wird von 14.30 bis 17.00 Uhr ins „Cafemarie“ eingeladen. Geschaffen wird ein offener Ort der Begegnung zum Schwätzen, Unterhalten und Zuhören bei Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis.

Dabei möchte bei den bevorstehenden tiefgreifenden strukturellen Veränderungen auch wahrnehmen, was die Menschen in der Pfarrgemeinde bewegt. Start ist der 20. Oktober, geplant ist vorerst bis zum 20. Dezember 2020.

Sally Bartosch verstärkt das Team

Erstmals im Gremium dabei war die neue Gemeindeassistentin Sally Bartosch. Die 22-Jährige stammt aus dem Bodenseekreis, hat in Freiburg Religionspädagogik studiert und im Sommer Examen gemacht. In Donaueschingen wird sie an den Grundschulen in Grüningen und Wolterdingen und an der Realschule katholischen Religionsunterricht erteilen.

Als sehr gelungen wird der Start in das neue Gottesdienstformat „einmal anders“ wahrgenommen. Der Wortgottesdienst am Caritassonntag für Menschen mit und ohne Behinderungen und Beteiligung der Caritas-Trommler wurde als „ungeheuer beeindruckend“ und „fesselnd“ erlebt. Bis zu den Sommerferien 2020 ist monatlich ein „einmal-anders-Gottesdienst“ geplant mit speziellen Themen und entsprechender Liturgie.