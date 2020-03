Wie viele Menschen dürfen sich denn noch gemeinsam zu einer Versammlung treffen? Die aktuelle Situation bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus in der Region hat zumindest auch dafür gesorgt, dass die Hauptversammlung der Donaueschinger Gesamtfeuerwehr, eigentlich am Freitag, 20. März, abgesagt werden musste.

Schreiben des Innenministeriums

„Jeder mit Einladung bekommt auch ein entsprechendes Schreiben, in dem das noch mitgeteilt wird“, erklärt der Gesamtkommandant Gerd Wimmer. Am Freitag, 6. März, sei das Schreiben des Innenministeriums bei der Wehr eingegangen. Dort habe man darauf hingewiesen, größere Versammlungen und Veranstaltungen vorerst auszusetzen. Das habe man auch bei den Versammlungen der Abteilungen überlegt: „Wir haben allerdings entschieden, dass der Rahmen dort passt und wir sie stattfinden lassen werden“, so Wimmer. „Das sind so viele Leute, wie auch in einer Wirtschaft sitzen.“

Wesentlich strikter

In anderen Landkreisen wird das teilweise wesentlich strikter gehandhabt: Im Zollernalbkreis soll es etwa keine Veranstaltungen mit mehr als zehn aktiven Feuerwehrangehörigen mehr geben, die anstehenden Jahreshauptversammlungen wurden abgesagt.

Über 300 Leute

Übungen wird es in Donaueschingen weiter geben, das geschehe auch auf Kreisebene, erklärt Wimmer: „Wir halten die Hygienebestimmungen ein.“ Bei der Hauptversammlung in Pfohren wären allerdings über 300 Leute mit dabei gewesen. Generell sei von den Katastrophen-Behörden auch angehalten zu prüfen, ob Veranstaltungen zwingend durchgeführt werden müssen. „Alles, was nicht unbedingt zu machen ist, wird geschoben“, erklärt der Kommandant.

Wenn die Abteilungen betroffen sind

Sollte eine Abteilung von einem Corona-Fall betroffen sein, werde vorerst die komplette Abteilung rausgenommen. Dann seien immer noch sieben andere bereit. Die Einsatzfähigkeit werde man aber aufrecht erhalten können: „Bei 265 Feuerwehrleuten werden wir immer einen Löschzug zusammenbekommen. Der Super-Gau, das alle betroffen sind, wird nicht stattfinden“, erklärt Gerd Wimmer.