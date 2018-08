Die Volkshochschule (VHS) Baar braucht sich nicht zu verstecken. Ihr Programm wird immer besser angenommen, wie Jens Awe, Leiter der Einrichtung, erklärt: "Das Frühjahr 2016 war bereits ein Rekord, das konnten wir jetzt noch mal toppen." 3761 Teilnehmende besuchten im Frühjahr- und Sommersemester 2018 insgesamt 327 Veranstaltungen mit 4516 Unterrichtseinheiten. "Der bisherige Frühjahrsrekord lag bei 307 Kursen", sagt Awe. Er ergänzt: "Das ist wirklich gigantisch und zeigt uns, dass wir auf die richtigen Pferde gesetzt haben."

Besser sei nur das Unterrichtsjahr 2016 gewesen. Dabei spielten jedoch vor allem die zahlreich in Anspruch genommenen Deutschkurse eine wesentliche Rolle. "Ohne diesen Sondereffekt sind auch die Unterrichtseinheiten im Frühjahr und Sommer 2018 rekordverdächtig", so der VHS-Leiter. Wegen besonders starker Nachfrage habe man 14 Kurse zusätzlich organisiert. Als wesentlichen Faktor für den Erfolg sieht Awe die Innovationskraft: "Rund ein Viertel sind komplett neue Veranstaltungen. Wir haben gute Dozenten mit neuen Ideen." Der Leiter rechne eigentlich seit etwa eineinhalb Jahren damit, dass man bereits die Decke erreicht habe: "Wir wollen uns nicht beklagen. Allerdings haben wir nicht alle Faktoren in der Hand. Aber jetzt passt es gerade", so Awe.

Besonders erfolgreich: Zu den am besten besuchten Veranstaltungen zählte im vergangenen Semester der Erlebnisbericht der Mundelfinger Wissenschaftlerin Elisa Merz. Sie war während des Biologie-Studiums auf ein Angebot des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung, aufmerksam geworden: Eine Forschungsreise in die Antarktis. Im Oktober 2016 ging es für sie in Richtung Süden und sie verbrachte drei Monate im ewigen Eis. Rund 150 Besucher wollten sich ihre Erzählungen davon nicht entgehen lassen. Auch sehr erfolgreich war der Vortrag von Markus Strauß mit dem Thema "Zukunftschance Essbare Wildpflanzen", ebenso wie die Bräunlinger Brunnengeschichten von Joachim Schweitzer. Auch die Vorträge über eine Organuhr und Gudrun Adams, die mit der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in den Krisenherden der Welt unterwegs ist, waren sehr gut besucht.

Elisa Merz auf Forschungsreise in der Antarktis. Von ihren Erlebnissen im ewigen Eis berichtete sie in einem Vortrag für die Volkshochschule. Rund 150 Zuhörer interessierten sich dafür. Bild: Christopher Nowak | Bild: Christopher Nowak

Neues Programm: Das neue Angebot erscheint am Donnerstag, 30. August. Dann beginnt auch die Anmeldezeit. Das Semester für Herbst und Winter startet dann ab Montag, 24. September. 441 Kurse, darunter 118 völlig neue Angebote sind in der zweiten Jahreshälfte im VHS-Angebot. Neben den herkömmlichen Kursen, Exkursionen, Seminaren und Workshops wird es auch erstmals ein sogenanntes Webinar geben. Die sind mit Berufsabschlussziel und können komplett von Zuhause aus absolviert werden. "Wir unterstützen da bei der Technik", sagt Awe. Der Seminarverlauf werde aufgezeichnet und könne so zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeschaut werden. Ebenfalls wird es zwei Web-Vorlesungen in Form eines Livestreams mit Chatfunktion geben. Das habe man bereits 2012 ausprobiert und versuche es jetzt erneut.

Schwerpunkt: Der liegt dieses Mal auf dem Thema "Labyrinth des Rechts". "Das Recht ist erstmal sehr sperrig. Wir sind oft damit konfrontiert und stehen ziemlich oft auf dem Schlauch. Wir wollen mit unserem Angebot eine Orientierung für Laien geben, um sich in den Fallstricken des Alltags zurechtzufinden", sagt Awe. Im Fokus stehen dabei vor allem Miet- und Wohneigentumsrecht, das Versicherungsrecht bei Elementarschäden, das Erbrecht zusammen mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung, Online-Verträge, das Betreuungsrecht und Vorschriften bei der Lebensmittelhygiene. Es wird eine Exkursion zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe geben.

Vorträge und Lesungen: Der Islamkundler Ahmad Milad Karimi geht am 12. November der Frage nach "Und wenn es Gott nicht gibt? Die Spurensuche findet vor allem im Islam mit aktuellen Bezügen und Fragestellungen nach dem Ort des Islam in der heutigen Gesellschaft. Wildbiologe und Wolfsforscher Peter Sürth spricht am 21. November über einen möglichen gemeinsamen Lebensraum von Mensch und Wildtieren. Sabine Pfeiffer thematisiert am 28. November die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt, Gerald Lembke macht am 5. Dezember eine kritische Bestandsaufnahme zum digitalen Lernen. Die Autoren Birgit Hermann und Thomas Burgert werden aus ihren Büchern vorlesen.

Exkursionen: Ein Höhepunkt wird wieder der Besuch der Generalprobe des SWR-Symphonieorchesters sein. Zwei Studienfahrten führen zu Baustellen des Projektes Stuttgart 21, eine weitere besteigt den fertigen Thyssen-Krupp-Testturm bei Rottweil. Besucht wird außerdem die Rom 312-Ausstellung im Gasometer Pforzheim sowie die Chagall-Ausstellung in Meersburg.

