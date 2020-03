Damit verbunden ist die auch die Sperrung der Zufahrt in die Alemannenstraße über die Villinger Straße. Eine örtliche Umleitung über die Prinz-Karl-Egon-Straße wird eingerichtet, ansonsten ist der Verkehr für Anlieger bis zur Baustelle eingeschränkt zugelassen. Die anschließenden Hausanschlussarbeiten werden unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. Bis Ende Mai sollen die Arbeiten fertiggestellt werden. Aufgrund der Maßnahme wird die Haltestelle „Äußere Rote“ an die Kreuzung Danziger Straße, Ecke Friedhofstraße versetzt. Der Bus fährt dann die Friedhofstraße stadteinwärts bis zur Kreuzung Breslauer Straße und wird dort in Richtung neue Kindertagesstätte „Am Buchberg“ seine Fahrt fortsetzen. An der dortigen Kreuzung wird die Ersatzhaltestelle der „Alemannenstraße“ eingerichtet.