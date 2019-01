Wenn sich Wilfried Reichmann an seine Arbeit macht, dann kann es schon mal nass werden. Meistens ist das der Fall. Der 60-Jährige arbeitet seit 1992 als hauptamtlicher Gerätewart bei der Donaueschinger Feuerwehr. Als gelernter Kraftfahrezugmechaniker kümmert er sich um die Feuerwehrautos, das Arbeitsmaterial der Feuerwehrleute – und eben auch die Schläuche. Mit Ausnahme von Villingen-Schwenningen kommen aus dem gesamten Kreisgebiet dreckige Schläuche nach Donaueschingen in die Feuerwache. "Die kommen bis aus Kommingen bei der Schweizer Grenze, das ist ein großes Gebiet", erklärt Reichmann.

In einem langen Raum im Keller der Wache in der Dürrheimer Straße 2a kümmert er sich um das Waschen und Trocknen, sowie die Reparatur der Schläuche. Ein Teil der Anlage kann auch von der Straße aus gesehen werden: der hohe Turm, in dem die Schläuche zum Trocknen aufgehängt werden.

In dem rund 15 Meter hohen Turm der Feuerwehr ist genug Platz, dass 144 Schläuche parallel trocknen können. | Bild: Simon, Guy

Wenn es mal schnell gehen muss, kann auch der Lüfter zum Trocknen benutzt werden, das kostet allerdings entsprechend Strom. "Das machen wir nur selten. Ohne dauert es etwa drei Tage, bis die Schläuche trocken sind", sagt Reichmann.

Aber warum müssen die langen Wasserleitungen überhaupt gereinigt werden? "Das passiert hauptsächlich wegen des Schmutzes, der außen dranhängt. Die werden ja in Einsätzen teilweise über Zäune, Kanten, Straßen gezogen, bei einem Brand liegen vielleicht noch irgendwo Glasscherben. Da werden die nicht nur dreckig, sondern bekommen Löcher", erklärt der Gerätewart. Die zu entdecken und zu flicken, dafür ist er auch zuständig. Neu angelieferte Schläuche werden allerdings zuerst eingeweicht, in unbehandeltes, kaltes Wasser.

Das Wasser ist durch den Dreck an den Schläuchen bereits trüb. Bevor es in die Anlage geht, müssen die Schläuche eingeweicht werden. | Bild: Simon, Guy

Anschließend hängt Reichmann sie über die Kupplung in die Zug-Apparatur der Waschanlage.

Die Kupplungen werden an den großen Schlitten der Waschanlage gehängt. Er zieht die Schläuche nachher vollautomatisch in die Länge. | Bild: Simon, Guy

Das Gerät zieht dann vollautomatisch die Schläuche ihrer Länge nach durch die Bürsten und entlang des großen Waschbeckens. "Die Bürsten laufen entgegen der Ziehrichtung", erklärt Reichmann. Meistens hat er es mit 15 Meter langen Schläuche zu tun. Die passen perfekt auf das Becken und später in den Trocknungsturm.

Lediglich mit kaltem Wasser durchspült werden die Schläuche durch die Waschanlage mit Bürsten gezogen. | Bild: Simon, Guy

Video: Guy Simon

Anschließend beginnt der kritische Teil: Die Schläuche sind bereits in voller Länge auf das Waschbecken gezogen. Jetzt wird Wasser hineingepumpt. Das hintere Ende der Schlauch-Öffnung ist mit einem Deckel verschlossen: "Wir pumpen ihn jetzt mit 16 Bar Druck auf", erklärt Reichmann. Wenn sich irgendwo ein Riss oder ein Loch befindet, wird das Wasser deutlich sichtbar herausspritzen.

Wenn die Schläuche über das Becken gezogen sind, wird mit Druck in Höhe von 16 Bar Wasser hindurch gepumpt. | Bild: Simon, Guy

Neben dem Becken hat die Feuerwehr seit einige Zeit einen Vorhang aus Kunststoff-Lamellen installiert. "Wenn mit diesem Druck irgendwo ein Loch ist, dann kann das kreuz und quer herausschießen. Da ist es besser mit dem Vorhang", so Reichmann. Tatsächlich ist auch dieser Schlauch kaputt, weiter hinten ergießt sich Wasser aus Hülle. Die besteht aus einem vierfach gewebten Polyester. Das Wasser wird übrigens mehrfach benutzt und fließt über eine leichte Neigung des Beckens wieder in einen Auffangbehälter zurück, in dem sich rund 300 Liter befinden.

Video: Guy Simon

Mit genügend Druck werden die Mängel sichtbar, das Wasser spritzt aus einem Loch heraus. Dieser Schlauch aus Schönwald muss zur Reparatur. | Bild: Simon, Guy

Mit so einem Loch sei das wie beim Flicken eines Fahrradreifens, erklärt der Gerätewart. In diesem Fall sei das allerdings nicht so einfach: "Der Schlauch wurde schon einmal geflickt." Das bedeutet: Er muss eventuell gekürzt werden, von 20 auf 15 Meter. Passiert kein Unfall, können Feuerwehrschläuche je nach Wartung gut 30 bis 40 Jahre halten. Manche nehmen allerdings im Einsatz so schweren Schaden, dass sie nicht mehr benutzt werden können.

Dieser Riss ist zu groß. Entweder wird der Schlauch um ein gutes Stück gekürzt, oder er muss komplett aussortiert werden. | Bild: Simon, Guy

Gibt es keine besonderen Vorfälle, wie etwa Risse oder Löcher, geht der Waschvorgang relativ schnell: "Für 50 Schläuche brauche ich etwa sechs bis sieben Stunden, dann hängen die. Dann muss ich allerdings schon zuschaffen können." Jede Überprüfung muss von Reichmann entsprechend auch schriftlich festgehalten werden. Die Bürokratie habe zugenommen: "Wir tragen eine hohe Verantwortung und die Vorschriften nehmen eben im Laufe der Zeit zu."

Sind die Schläuche ohne Beanstandung durch die Anlage, werden sie von Reichmann an einer Halterung befestigt, die sie in den Turm nach oben zieht

Wilfried Reichmann befestigt den frisch gewaschenen Schlauch an einer Halterung, die ihn zum Trocknen in den Turm ziehen wird. | Bild: Simon, Guy

Sind die Schläuche im Turm getrocknet, können sie über die Anlage praktisch und schnell wieder aufgerollt werden. | Bild: Simon, Guy

Sind genügend Schläuche im Turm bereits entsprechend getrocknet, kann Reichmann die Anlage auch dazu benutzen, sie wieder aufzurollen. Dazu spannt er das Kupplungsende auf den Schlitten, der fährt dann wieder das Becken entlang.

Video: Guy Simon

Schließlich ist der Schlauch aufgerollt und Reichmann kann ihn verschnüren. Dazu benutzt er Schnur und je nach Jahreszeit eine andere Farbe. Dann kann er mit Blick in die Feuerwehrautos allein an der Schnur schon erkennen, wann ein Schlauch mal wieder raus und geprüft werden sollte.

Mit einem Stück farbiger Schnur kennzeichnet Wilfried Reichmann den aufgerollten Schlauch. | Bild: Simon, Guy

Für den Schlauch geht es dann zurück zu seiner Heimatwehr, oder – sollte er aus Donaueschingen sein – in das etwa 300 Schläuche umfassende Lager der Feuerwehr.

Rund 300 Schläuche befinden sich im Lager der Donaueschinger Feuerwehr und warten auf ihren Einsatz. | Bild: Simon, Guy