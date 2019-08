Wer in der Stadt unterwegs ist, der wird an einigen Stellen sicher ganz schön stutzen. So auch eine SÜDKURIER-Leserin aus Allmendshofen. Sie schickte einige Bilder an die Redaktion und fragte nach, ob es sich hierbei um einen verspäteten Maischerz handeln würde. Neben dem Gasthaus „Grüner Baum“ befinden sich etliche größere Beutel auf der kleinen Verkehrsinsel. Ein ungewöhnlicher Anblick: Diese prall gefüllten grünen Säcke an den Bäumen mitten in Donaueschingen. Aber was hat es damit genau auf sich? „Das Ganze ist ein Pilotversuch der Technischen Dienste der Stadt Donaueschingen: Hinter den großen Kunststoffsäcken verbergen sich kleine Wasserreservoirs, die mit rund 100 Litern Wasser gefüllt sind“, erklärt Vera Moßbrucker von der städtischen Pressestelle.

Hinter den großen Kunststoffsäcken verbergen sich kleine Wasserreservoirs, die mit rund 100 Litern Wasser gefüllt sind. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

Wie funktioniert das genau?

Die Wasserspender sind am Boden perforiert und geben tröpfchenweise über mehrere Stunden Wasser an die Erde ab. Auch praktisch für die Stadt: Sie lassen sich mit dem Wassertankfahrzeug der Technischen Dienste schnell wieder befüllen.

„Die Waldbäume und besonders die Straßenbäume leiden unter Trockenstress in dem heißen Sommer“, sagt Armin Börnert, Leiter der Technischen Dienste der Stadt Donaueschingen. Besonders Jungbäume, die noch kein ausreichendes, weit verzweigtes Wurzelwerk haben, leiden an den Folgen der Trockenheit. Ihr Wasserbedarf liege bei 60 bis 80 Litern täglich und steigere sich auf bis zu mehrere hundert Liter Wasser bei Altbäumen.

Erstmals verteilt

Erstmalig verteilten daher städtische Mitarbeiter an ungefähr 40 Baumstandorten in Donaueschingen und Ortsteilen solche Gießsäcke, die in diesem Jahr zur alternativen Baumbewässerung getestet werden. Wenn der Baumstamm zu breit sei, werde zum Anlegen der Baumbewässerungsbeutel einfach ein benachbarter Schilderpfosten umwickelt, von wo aus das Wasser ebenso gut ins Erdreich versickere und das weitreichende Wurzelnetz des Baumes mit dem kostbaren Nass versorgt.

Das also auch die Erklärung für die Verweunderung, warum an den Pfosten entsprechende Beutel befestigt sind: Auch die Verkehrsinsel beim Hotel „Grüner Baum“ in Allmendshofen wurde mit den neuartigen Gießsäcken bestückt, die den großen Baum dort weiter grünen lassen, und der seinem Namen dadurch alle Ehre macht.

Zeitersparnis für die Gärtner

Laut Stadt sei diese Idee ist obendrein noch zeitsparend: „Die Gärtner müssen nicht mehr abwarten, bis das Wasser im Erdreich versunken ist und können mit gleichem Zeitaufwand deutlich mehr Bäume mit dem kostbaren Nass ohne Wasserverlust versorgen“, so Moßbrucker. Börnert ergänzt: „Das Prinzip der Tröpfchenbewässerung, das aus der Antike stammt, gilt als optimale Gießart.“ In regelmäßigen Abständen werden geringe, exakte Wassermengen in die Erde abgegeben. Es sei also gut möglich, dass bald noch mehr dieser praktischen Wasserspender im Stadtgebiet zum Einsatz kommen.