von Rainer Bombardi

Eine Fülle an Ideen resultierte aus einer schriftlichen Umfrage, die der Ortschaftrat am Festsonntag während des Brigachfests im vergangenen Juli initiierte. Ziel der Ideensammlung war es, zu erfahren, wo die Bevölkerung der Schuh drückt und wie sie eine erfolgreiche und lebenswerte Zukunft von Grüningen sieht.

Alle Altersgruppen beteiligt

Ortvorsteher Michael Böhm kommentierte jetzt in öffentlicher Sitzung die Vorschläge, die er insbesondere deshalb schätzte, weil sich alle Altersgruppen aus der Bevölkerung daran beteiligt hätten.

Jugendraum, Begegnungsraum, Dorffest

Ein oft geäußerter Wunsch betraf die Einrichtung eines Jugendraumes und der daraus resultierenden Zunahme an Veranstaltungen für Jugendliche. Wichtig erschien es den Bürgern auch, einen Begegnungsraum für Jung und Alt einzurichten. Und die gemeinsame Organisation und Durchführung eines Dorffestes wurde genannt, um den Zusammenhalt zu stärken und gleichzeitig Werbung für den Ort zu machen.

Spielstraßen-Regelung für Wohngebiete?

Wenig Chancen räumte Böhm dem von Ortschaftsrat Uwe Frey unterstützen Vorschlag ein, die reinen Wohngebiete Weidenäcker und Rebberg als Spielstraßen auszuweisen. „Eine Spielstraße fordert den Autofahrern Schrittgeschwindigkeit ab – und eine starke Eingrenzung des Parkraumes auf den dafür vorgesehenen Flächen“, erinnerte Böhm daran, dass auch die Zufahrt zur neuen Halle davon betroffen wäre.

Tempo-30-Schildern wirken nicht genug

Die ebenfalls während der Sitzung diskutierte Auswertung der verdeckten Geschwindigkeitsmessungen in beiden Richtungen zwischen Wohngebiet Weidenäcker und Bregring zeigten deutlich auf, dass die alleinige Begrenzung auf Tempo 30 nicht ausreicht, um die Autofahrer zu einer angepassten Fahrweise zu motivieren. Rund zehn bis 15 Prozent der Fahrzeuglenker waren schneller als 36 Stundenkilometer in der Tempo-30-Zone unterwegs.

Bodenwellen als Verkehrsbremsen

Böhm schlug vor, in einer der nächsten Sitzungen Bodenwellen an den Einfahrtstraßen zu den Wohngebieten als eine zusätzliche Lösungsmöglichkeit zur Reduzierung der Geschwindigkeiten zu diskutieren.

Per Einbahnstraße zur neuen Halle?

Zu den Ideen aus der Bevölkerung gehört auch eine Einbahnstraßenregelung, die die Zu- und Abfahrt der neuen Halle regelt.

Zu langes Warten an der Bahnschranke

Böhm bezeichnete die kontinuierlich wachsenden Wartezeiten an der Bahnschranke als ein verwaltungstechnisches Problem, für das er in Kürze im Gespräch mit den Betreibern der Bahn nach einer Lösung suchen möchte. Ratsmitglied und Einsatzkraft Bernhard Hettich verwies darauf, dass die langen Wartezeiten bei einem Notfalleinsatz für die Feuerwehr zu einem Problem führen könnten.

Wunsch nach neuen Bauplätzen

Für vordringlich erhalten die Grüninger auch die Ausweisung eines Neubaugebietes und den Erhalt der Grundschule und des Kindergartens.

Sportangebote verbessern

Aus der Ideensammlung der Grüninger Bevölkerung ging zudem der Wunsch nach einer Steigerung der Attraktivität von Sportangeboten für Jugendliche hervor. Böhm sprach von einem Wunsch, der wohl als Alternative zu den traditionell im musischen und kulturellen Bereich etablierten Angeboten zu sehen sei, wie sie beispielsweise der Musikverein bietet.

Weitere Anliegen

Seit Jahren fordert der Ortschaftsrat, den Entsorgungsplatz hinter dem Dreschschuppen ortsbildfreundlicher zu gestalten. In der Umfrage erhielt er für diese Forderung Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein Bürger schlug zudem vor, alles dafür zu unternehmen, dass Grüningen seine Stromversorgung künfitg komplett aus regenerativen Energien gewinnen könne. Der Wunsch nach einem effektiveren Mobilfunknetz und einem Kneippbad rundeten die Ideensammlung ab. „Wir diskutieren in den kommenden Monaten sukzessive alle Wünsche hinsichtlich ihrer Machbarkeit“, dankte Böhm der Bevölkerung für ihre rege Beteiligung an der Umfrage.

Namensfindung für die Halle

Die neue Mehrzweckhalle in Grüningen soll entweder Brigachblickhalle, Lilienhalle oder auch Haslehalle heißen. Diese drei Optionen suchte der Ortschaftsrat in geheimer Wahl aus einer Liste mit allen 63 eingegangenen Namensvorschlägen aus. Das Ergebnis stand nach zwei Wahldurchgängen fest. In den nächsten Tagen flattern der Grüninger Bevölkerung nun Stimmzettel ins Haus, auf denen sie sich für einen der drei ausgewählten Hallennamen entscheiden können. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen gewinnt.