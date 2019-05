Wer sich in Donaueschingen wohntechnisch verändern will, der braucht vieles: Geduld und Beziehungen sind vielleicht durchaus das Wichtigste. Denn viele Mietangebote kommen schon gar nicht mehr auf den Markt, man kennt immer jemanden, der jemanden kennt, der schon länger auf der Suche ist. Und auch bei den Bauplätzen ist das Angebote nicht gerade üppig gesät.

Doch es gibt ja das neue Stadtviertel „Am Buchberg“. Was mit dem großen Schock über den Abzug der französischen Soldaten begonnen hat, ist längt zum Hoffnungsträger geworden und soll für Entspannung auf dem Donaueschinger Wohnungsmarkt sorgen. Schließlich stehen hier über 14 Hektar innerstädtische Spielwiese zur Verfügung, auf der sich allerhand verwirklichen lässt – nicht nur Bauplätze für Einfamilienhäuser. Entlang der Villinger Straße wurden und werden beispielsweise die schon existierenden Mehrfamilienhäuser saniert. Auch das ehemalige Offizierskasino wurde mittlerweile verkauft und soll nach der Sanierung 14 Wohnungen bieten.

Während die 14 Bauplätze für Einfamilienhäuser im Norden verlost wurden und aktuell die Gespräche mit den möglichen Eigentümern laufen, wird im nächsten Schritt der mittlere Bereich erschlossen. Auch hier gibt es zwei Bestandsgebäude, die saniert werden sollen. Außerdem sind Bauplätze für Doppel- und Reihenhäuser geplant.

Doch nicht nur in der Kernstadt werden Bauplätze benötigt. In den Ortsteilen sind Bauplätze wichtig, um die jungen Menschen im Ort halten zu können und so auch die Zukunft von Infrastrukturen wie Schulen und Kindergärten erhalten zu können.

Aasen: Das Baugebiet Käppelestraße mit voraussichtlich fünf Bauplätzen ist bereits in Planung. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten soll noch in diesem Jahr im Spätsommer erfolgen, so dass mit der Erschließung im nächsten Jahr begonnen werden kann. Zusätzlich ist in Aasen auch noch ein privater Investor tätig, der das Baugebiet „Unter dem Scheibenrain“ erschließen möchte. Hier ist das Bebauungsplanverfahren für 2019/2020 vorgesehen.

Heidenhofen: Baugebiet Alpenblick (Herrmann-Frey-Straße) – Erweiterung mit acht Bauplätze. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauarbeiten erfolgt im Spätsommer 2019, so dass die Bauausführung dann im Jahr 2020 erfolgt.

Hubertshofen: Das Baugebiet Mühlwiesennager soll noch in diesem Jahr von einem privaten Investor erschlossen werden. Hier sind zehn Bauplätze geplant.

Neudingen: Das Baugebiet Weihersbrünnele soll in drei Bauabschnitten realisiert werden und umfasst insgesamt 34 Bauplätzen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Erschließung des ersten Bauabschnitts im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Wolterdingen: In Wolterdingen gibt es das Baugebiet „An der Tannheimerstraße". Dort wurde im vergangenen Jahr der mittlerweile vierte Bauabschnitt erschlossen, der zehn Bauplätze bietet. Auch ein fünfter Bauabschnitt, in dem 22 Bauplätze vorgesehen sind, ist schon in der Planung. Es wird allerdings noch etwas dauern: In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Erschließung für 2023 vorgesehen.

Diese Schwerpunkte möchte die CDU setzen:

Bild: CDU

Eine wunderbare Landschaft und hervorragende Beschäftigungsmöglichkeiten – das macht Donaueschingen lebens- und liebenswert. Daran möchten wir weiterarbeiten.

Dabei haben wir nicht nur die Kernstadt im Blick. Als einzige Partei stellt die CDU in allen Ortsteilen Kandidat(inn)en und gewährleistet seit Jahren als Mehrheitsfraktion eine ausgewogene Interessenabwägung. Die Beibehaltung der Ortskernförderung und Nutzung des Landesförderprogramms ist genauso selbstverständlich wie die Unterstützung genossenschaftlicher „Dorfladen“-Modelle. Wir werden uns nicht nur für die Ausweisung bedarfsgerechter Gewerbeflächen einsetzen, sondern auch private Senioren-Wohnprojekte ermöglichen. Das innerstädtische Breitbandnetz wollen wir zügig in alle Ortsteile führen und parallel städtische Online-Dienstleistungen („e-government“) ausbauen. Mit der Umwandlung des ehemaligen Kasernengeländes am Buchberg (Konversion) bietet sich Donaueschingen eine einmalige Entwicklungsmöglichkeit. Bauplätze für preisgünstiges Wohnen können ausgewiesen, Erholungs- und Gemeinschaftsflächen (zum Beispiel Spielplätze) geschaffen werden. Weitere Projekte sehen wir in der Ansiedlung eines Gründerzentrums, von Jugend- und Kultureinrichtungen oder der Erhaltung des französischen Kinos (Cinebaar).

Der demografische Wandel und die Bemühungen um Inklusion macht die Schaffung neuer Wohnformen erforderlich, zum Beispiel über mehrere Generationen hinweg oder für „Unterstütztes Wohnen“. Dies wollen wir mit Flächenausweisungen für private Träger unterstützen. So kann Bewährtes erhalten und Zukunft gestaltet werden.

Diese Schwerpunkte möchten FDP und Freie Wähler setzen:

Bild: Fdp

Wir brauchen ein ausreichendes Angebot von Flächen für Wohnen und Arbeiten, damit Donaueschingen in Zukunft im Wettbewerb mit den Umlandgemeinden bestehen kann. Innen- vor Außen-Entwicklung bleibt oberstes Gebot – aber nicht um jeden Preis. Wir sehen großes Potential für die Entwicklung von innerstädtischem Wohnraum. Neben der aktiven Ausnutzung von Leerständen und Verdichtung durch Beratung des Flächenmanagers müssen aber auch neue Gebiete für Wohnen und Arbeiten in Stadt und Ortschaften zur Verfügung stehen.

In Donaueschingen sind noch nicht die Mietpreise, sondern das fehlende Wohnungsangebot das Problem. Zur Gewinnung privater Investoren, müssen wir Bauvorschriften anpassen – sie dürfen keine unüberwindbare Hürde darstellen. Auch städtischer Wohnungsbau darf kein Tabuthema sein, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht. Dann können wir auch die Anforderungen für altersgerechtes Wohnen erfüllen oder alternative Wohnformen ermöglichen.

Die Digitalisierung ist schon jetzt ein unverzichtbarer Faktor für die Entwicklung unserer Stadt. Die Infrastruktur dafür muss schnell und flächendeckend in Stadt und Ortschaften eingerichtet werden. Breitband und ein gutes Mobilfunknetz sind nicht nur für künftige Berufsbilder prägend, sondern auch entscheidend für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder den Ausbau des digitalen Bürgerservices. Durch nachhaltiges Handeln wollen wir dazu beitragen, dass unsere Heimat auch in Zukunft lebenswert bleibt. Ein generationengerechter Umgang mit Ressourcen und ein vorbildlicher Umweltschutz sind für uns deshalb selbstverständlich.

Diese Schwerpunkte möchte die SPD setzen:

Bild: spd

Das am leidenschaftlichsten und emotionalsten diskutierte Thema ist derzeit der Verkehr, speziell das Konzept bezogen auf Residenzbereich und Karlstraße.

Wir stehen zum Konzept, sehen aber deutlichen Optimierungsbedarf. Die Einführung des Tempo-20-Bereichs ab Schützenbrücke war eine langjährige Forderung unserer Fraktion, die Reduzierung des Durchgangs- und Parksuchverkehrs und die Steigerung der Aufenthaltsqualität im Residenzbereich und der Karlstraße das Ziel. Dieses Ziel wurde nur teilweise erreicht. Der „Schleichweg“ Werderstraße und der angestiegene Verkehr in der Karlstraße erfordern dringend Maßnahmen. Dabei darf das Überdenken der Einbahnregelung an der Stadtkirche kein Tabu sein.

Die Einrichtung einer Kurzparkzone in der Karlstraße, eine Parkraumbewirtschaftung mit kurzfristig realisierbarem Parkraum hinter dem Rathaus, eine Sperrung von Wohnstraßen für den Durchgangsverkehr, eine Reduzierung des Regionalbusverkehrs in der Karlstraße, eine zeitliche Begrenzung des Lieferverkehrs sind Möglichkeiten der Einflussnahme, zum Wohle der Einwohner, der Touristen aber eben auch der Gewerbetreibenden. Zugeparkte Geschäfte sieht man nicht!

Doch Verkehr bedeutet für uns in großem Maße eben nicht nur Individualverkehr, sondern eben auch ÖPNV. Hier gilt es den Stadtbus weiter zu stärken, entgegen aller Gegnerschaft, die Vernetzungen regional und überregional zu optimieren, vor allem aber die Tarifstruktur zu verbessern. Zu verbessern bedeutet deutlich zu verbilligen unter anderem zum Beispiel mit einem Kurzstreckentarif, der ein Umsteigen auf Bus und Bahn auch finanziell attraktiv macht.

Diese Schwerpunkte möchte die GUB setzen:

Bild: GUB

Fakten: Das Statistische Landesamt geht davon aus, dass die Bevölkerung Donaueschingens nur noch wenig wächst, danach stagniert und nach 2035 aufgrund des demographischen Wandels wieder abnimmt. Es ist damit zu rechnen, dass die Wanderungsgewinne die Geburtendefizite langfristig nicht mehr ausgleichen können. Die Altersgruppe der Senioren wird immer größer, die der jüngeren Jahrgänge immer weiter abnehmen.

Die GUB fordert:

1. Die Kommunalpolitik muss sich ausrichten auf eine stagnierende und älter werdende Bevölkerung. Bei der Planung neuer Baugebiete und Wohnungen muss die demographische Entwicklung in eine Prognose des künftigen Bedarfs einfließen.

2. Eine Marktanalyse soll Klarheit schaffen über den aktuellen und künftigen Bedarf an preisgünstigen Miet- und Eigentumswohnungen, Baugrundstücken und Wohnungen für ältere Menschen mit ihren altersgemäßen Bedürfnissen an Wohnraum und Infrastruktur.

3. Im Konversionsareal sollen Flächen für den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen bereitgehalten werden.

4. In der Kernstadt und den Ortsteilen sollen altengerechter Wohnungen geschaffen werden, die einen Verbleib der Senioren in ihrer vertrauten Umgebung ermöglichen.

5. Wohnprojekte, die das Zusammenleben von Alt und Jung fördern, sollen unterstützt werden.

6. Das Schließen innerörtlicher Baulücken, die Sanierung von Gebäuden, und Belegung von Leerständen hat Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete.

7. Die Beratertätigkeit des Flächenmanagers in den Ortsteilen soll fortgesetzt und auf die Kernstadt ausgeweitet werden.

Diese Schwerpunkte möchten die Grünen setzen:

Bild: Die Grünen Bündnis 90

Wohnraummangel gibt es auch in Donaueschingen: Die Schlussfolgerungen aus der letzten umfassenden Wohnraumanalyse vom Januar 2015 sind auch 2019 noch gültig: Es fehlen Wohnungen, vor allem in der Größe von zwei bis drei Zimmern, die bezahlbar sind. Dementsprechend werden wir uns dafür einsetzen, dass der Schwerpunkt in der ganzen Stadt nicht mehr auf dem Bau von Einfamilienhäusern liegt, sondern preiswerte Mehrfamilien- und Reihenhäuser realisiert werden.

Wohnungsbau und Flächenverbrauch müssen keine Gegensätze sein: Mit dem Konversionsareal „ Am Buchberg“ stehen uns in der Kernstadt mehr als 15 Hektar Fläche zur Verfügung, um neben Schulen und kulturellen Einrichtungen günstigen Wohnraum zu schaffen. Dort bestehen ganz besonders gute Voraussetzungen für die Realisierung von preisgünstigem Mietwohnraum. Das Planungsrecht liegt in den Händen des Gemeinderates. Wir werden uns für zukunftsweisende Bauformen einsetzen, um auch Betreutes- und generationenübergreifendes Wohnen zu ermöglichen. Was das Konversionsareal für die Kernstadt ist, sind Baulücken für die Ortsteile. Die Wohnungsmarktanalyse zeigte ein Potential von 700 Wohneinheiten, die bei Bebauung von Baulücken möglich wären.

Der demografische Wandel ist nicht nur eine Herausforderung, sondern vor allem eine Chance Wir wollen für Menschen, die ihre Häuser nicht mehr versorgen können, angepasste Wohnformen anbieten. Sowohl in den Ortsteilen als auch in der Kernstadt.

Neben den baulichen und finanziellen Aspekten sind hierbei auch soziokulturelle Ansätze hilfreich und notwendig, um solche Projekte umzusetzen.