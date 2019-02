von Rainer Bombardi

Grüningen – „Der öffentliche Nahverkehr in unserer Region muss sich neu strukturieren, sonst hat er längerfristig keine Überlebenschance“: Grüningens Ortsvorsteher Hans-Günter Buller verwies im Ortschaftsrat auf eine Liste mit 199 Unterschriften, mit der ein Viertel der Grüninger ihren Unmut über die Ringzugtarife zum Ausdruck bringt. Die Initiative zur Senkung der Ringzugtarife plädiert für eine Änderung der Tarifzonen, mit der eine Senkung der Preise verbunden ist. „Momentan kostet die Einzelfahrt von Grüningen nach Villingen 5,20 Euro. Das ist für viele viel Geld.“ Buller ärgert sich über die Begründung, die Preisstruktur sei so, weil sich das Ringzugnetz über drei Landkreise erstreckt. Umso mehr freue er sich über die Unterstützung, die die Grüninger von Personen wie Umweltberater Gerhard Bronner oder von Bürgermeister Michael Schmitt aus der Nachbargemeinde Brigachtal erhalten. „Die Nahverkehrsthematik ist im Fluss“, verwies er auf die Diskussionen rund um den Donaueschinger Stadtbus. Zudem verwies er darauf, dass mit der markanten Erhöhung der Tarife auch dort das Interesse am Bus drastisch nachließ.

Immer noch zu viele Raser

Wenig Erfreuliches berichtete Ortsvorsteher Hans-Günter Buller von der Auswertung der mobilen Geschwindigkeitsmessung, die im Oktober ortsauswärts stattstand. Viele Fahrzeuge waren mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 80 Stundenkilometern in Richtung Aufen unterwegs. Weiterhin zeigte die Messung auf, dass der Erziehungseffekt abnimmt, je länger die mobile Geschwindigkeitsmessanlage am selben Ort verweilt. Buller kündigte Radarmessungen für die kommenden Monate an. Im April steht die Messanalage erneut in Grüningen und soll am Schulstieg die Geschwindigkeit registrieren.

Mehrzweckhalle braucht einen Namen

Ideenreichtum und Kreativität der Grüninger ist gefordert, wenn es darum geht, einen Namen für die neue Mehrzweckhalle zu finden. „Der Wettbewerb läuft noch“, schmunzelte Buller. Erfreuliches meldete der Ortsvorsteher in Bezug auf den Neubau. Nach jahrelangen Diskussionen soll mit den aktuellen Ortschaftsräten in den kommenden Wochen ein erster Spatenstich erfolgen. Drei Gewerke der 2,8 Millionen teuren Investition sind bereits vergeben. In den Haushaltsplanungen ist auch die Einrichtung einer Heizzentrale für den Kindergarten, die Schule und die Mehrzweckhalle enthalten. Die bestehende Heizung ist über 30 Jahre alt und reparaturanfällig, eine Modernisierung in Höhe von 175 000 Euro unausweichlich.

Festerlös für die Jugend

Sigrid Schilling erkundigte sich nach dem Restbestand aus dem Erlös der 900-Jahr Feier. Er wird ausschließlich zum Nutzen der Grüninger verwendet und beträgt aktuell noch 2700 Euro. „Wir unterstützen im Sommer das Jugendferienprogramm mit 300 Euro. Weitere Ideen zur Verwendung des Erlöses sind von der Grüninger Bevölkerung jederzeit willkommen“, so Buller, der versicherte, dass sich jeder Cent an Einnahmen und Ausgaben auf dem Konto der 900-Jahr-Feier belegen lässt.

Ärger um Glasfaseranschluss

Unzufrieden mit der Vorgehensweise des Zweckverbands Breitbandversorgung war ein Bürger. Die Rechnung für den Glasfaser-Hausanschluss seines Anwesens sei zwar schon erfolgt, aber einen Nutzen habe er noch keinen davon. Solange der Anschluss an die Glasfaser-Hauptleitung ausstehe, weigere er sich, die Rechnung zu bezahlen. Auf Anfragen zum Zeitpunkt der Fertigstellung habe er bislang nur ausweichende Antworten erhalten.

Brigachbrücke wird saniert

Aus vergangenen Haushaltsjahren ausstehend sind die Sanierung der Friedhofsmauer und die Verlegung des Containerplatzes im Schulbereich. Die Anlage von Baumgräbern scheiterte bislang am Interesse der Auftragnehmer. Die Sanierung der Brigachbrücke ist mit 75 000 Euro veranschlagt. Eine Herausforderung für den am 26. Mai neu zu wählenden Ortschaftsrat ist es, in den kommenden Jahren die Ausweisung und Erschließung neuer städtischer Bauplätze voranzutreiben. Das letzte freie Baugrundstück ist inzwischen vergeben. Zudem gilt es, darum zu kämpfen, dass die Grundschule vor Ort bleibt. Die aktuellen Belegungszahlen sind niedrig, derzeit gibt es eine Schulklasse.