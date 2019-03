Am 26. Mai wird gewählt. Die Bürger bestimmen im Nahbereich ihre Vertreter in Ortschaftsräten, Gemeinderäten oder Kreisparlamenten. Das große Rad wird an diesem Tag bei den Europawahlen gedreht. Wer wählen geht, tut der Demokratie einen guten Dienst. Wer sich wählen lassen möchte, zeigt den Willen, sein Gemeinwesen mitzugestalten. Dazu bedarf es Klarheit über den zu erwartenden Zeitaufwand, Rückhalt bei Partner und Familie und die Bereitschaft, sich auf den neuen, komplexen Themenbereich einzulassen. Wennmöglich schon vorab.

Natürlich gilt das auch für Hüfingen. Hier haben inzwischen fünf Gruppierungen ihre Kandidatinnen und Kandidaten bestimmt: SPD, BFSO, Grüne, CDU und zuletzt der Dreibund FW/FDP/UWV. Weitere Nominierungen sind nicht in Sicht, zumindest sind sie nicht angekündigt. Für ein Gremium, in dem gegenwärtig drei Fraktionen Stadtpolitik machen, verspricht diese Konstellation eine spannende Auszählung. Die Aussicht, dass sich auf diesen Listen 52 Männer und 20 Frauen um einen Sitz am Hüfinger Ratstisch bewerben, signalisiert dabei ein hohes persönliches Interesse an der Kommunalpolitik.

Aber ist das wirklich so? Schaute man am Donnerstagabend auf die Besucherstühle am Rand des Sitzungsovals, war von Gedränge keine Rede. Konkret gesagt: Nur ein einziger Zuhörer interessierte sich für den Verlauf der Sitzung. Es war der Behlaer Abteilungskommandant Thomas Koßbiehl, der sich für die feuerwehrrelevanten Umbaupläne im Behlaer Rathaus interessierte.

Und die Ratsanwärter? Sie hätten die Möglichkeit gehabt, den gesamten Mikrokosmos der Ratsarbeit kennenzulernen. Bauvergaben, Straßensanierungen, was Gutes für die Vereine; Rede und Gegenrede, Dampf ablassen und am Ende doch ein gemeinsam getragener Beschluss. Anders als manchmal in der hohen Politik geht es im Ratssaal respektvoll und kameradschaftlich zu. Auch wenn es beim gemeinsamen Ziel "Für Hüfingen" mitunter die Geister scheiden. Die nächsten Gelegenheiten den Ehrenamts-Posten zu besichtigen, ergeben sich am 11. April und 9. Mai.