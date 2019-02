von Roger Müller

Silke Schwer ist neue Kassiererin beim Verein der Freunde des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen. Sie beerbt Nadine Fischer, die seit gut zwölf Jahren dieses Amt innehatte. Weitere Themen bei der jüngsten Mitgliederversammlung waren die neue Datenschutzgrund- sowie die Hygieneverordnung, die dem Förderverein des Fürstenberg-Gymnasiums Kopfzerbrechen bereiten.

Institution des Elternbeirats wird 100 Jahre alt

Das betrifft insbesondere die geplante Feier zum 100-jährigen Bestehen des Elternbeirats am 28. Juni. "Wenn wir dieses Jubiläum ähnlich feiern wie vor einigen Jahren, dann stehen wir mit einem Bein praktisch schon im Gefängnis", sagte der Vorsitzende Bertold Wagner. Denn heute alles sei anders, auch die Hygiene-Vorschriften.

Wohl kein Spanferkelgrillen "auf der Wiese" mehr

So sei beim Festakt 2015 im Zuge des Schulfestes "auf der Wiese" ein Spanferkel gegrillt worden. Doch heute sei dies undenkbar, denn es müsste beispielsweise "auf der Wiese" ein Waschbecken installiert sein, um sich immer wieder die Hände waschen zu können.

Jede Menge neuer Vorschriften

Es gebe Vorschriften wie Kühltheken, Spuckschutz, Zutatendeklaration: "Wir schaffen uns langsam selber ab", so Wagner. Damit meint er nicht das Gremium, sondern die stetig neuen Vorgaben. Trotzdem rauchen die Köpfe schon, wie das Jubiläum gefeiert werden soll.

Vielfältiges Engagement

Der Verein der Freunde des Fürstenberg-Gymnasiums sieht sich aber nicht einfach als Bewirtungsverein, sondern vielmehr als Bindeglied zwischen Schule, Eltern und Öffentlichkeit. Zudem unterstützt der Verein im Bedarfsfall Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausche und die Beschaffung von besonderen Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen.

Mitgliederzahl steigt an

Der Rückhalt für den Verein wird größer: Die Mitgliederzahl stieg jüngst von 193 auf 204 Mitglieder. Der Vorstand will sich auch Gedanken machen, in diesem Jahr mit neuen und innovativen Projekten aufzuwarten. Sehr zur Freude des Gremiums übernimmt die Stadt nun die Kosten für eine Stelle im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) komplett. Geplant war, dass der Förderverein hier unterstützt. "Somit können wir die Mittel für andere Projekte einsetzen", so Wagner.