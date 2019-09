von Rainer Bombardi

Die Entwicklung von Hubertshofen schreitet voran, die Suche nach einem geeigneten Veranstaltungs- und Vereinsraum wird immer dringlicher. An welchem Standort sich dieser letztlich realisieren lässt, ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt.

Alternativen sollen in den nächsten Wochen ausgelotet werden

Der Ortschaftsrat entschied sich dafür, in den nächsten Wochen in nichtöffentlicher Sitzung ausführlich die beste Lösung für den neuen Veranstaltungsraum auszuloten. Das Geld für eine detaillierte Planung sind im Haushalt 2020 bereits eingestellt, die Ausführung ist nach aktuellem Stand für 2021 terminiert. Unabhängig davon steht im Bürgerhaus die Sanierung des Vordereingangs an, die inklusive Erweiterung mit einem Fluchtweg für 20 000 Euro veranschlagt ist.

Sanierung des Bürgerhauses kommt ins Spiel

Eine Variante für die Ausweisung eines neuen Veranstaltungsraums ergibt sich in Kombination mit der Sanierung des Bürgerhauses, das nach dem Abriss des alten Schuppens um einen Anbau erweitert werden könnte. Optional stehen ein Neubau oder die Umnutzung des alten Speicherraums im Feuerwehrgerätehaus zur Debatte. „Bezüglich des neuen Veranstaltungsraumes stehen wir erst am Anfang“, hofft Ortsvorsteherin Monika Winterhalder, dass sich in den Diskussionen der kommenden Wochen der Standort konkretisiert.

Aufwertung für Mehrzweckraum

20 neue Stühle und vier Schränke für das Nebenzimmer sollen ab dem kommenden Jahr den Mehrzweckraum aufwerten. Die Beleuchtung des Narrenbrunnens ist mit 2000 Euro kalkuliert. Zudem steht die Anbindung des Bürgerhauses an das Glasfasernetz bevor.

Boxen müssen erneuert werden

Der Hubertshofener Joachim Zürcher verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Boxen der Mikrofonanlage einer dringenden Erneuerung bedürfen. Die Kosten hierfür betragen inklusive Wartung der Anlage 370 Euro, was jedem Verein einen Investition von 52 Euro abverlangt.

Zürcher schlug vor, dass sich die Vereine als Nutzer der Anlage die Kosten untereinander aufteilen. So werde das sperrige Prozedere der Mittelanmeldungen im Haushalt umgangen. Ortschaftsrat Andreas Willmann empfahl den Vorschlag in einem der nächsten Vereinsführertreffen zu besprechen.