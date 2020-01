Ein Schaden in Höhe von mehr als 7000 Euro ist am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der Landesstraße 171 bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich des Zubringers Allmendshofen entstanden. Eine 37 Jahre alte Autofahrerin befuhr den Zubringer von der B 27 / B 33 kommen und wollte auf die L 171 in Richtung Hüfingen einbiegen. Hierbei erkannte sie laut Mitteilung der Polizei ihre Wartepflicht an der Einmündung nicht und übersah das aus Richtung Allmendshofen kommende Fahrzeug einer 53-jährigen Frau. Bei der Kollision wurde deren Auto stark beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.