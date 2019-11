von Lutz Rademacher

„Loset ä mol, es gieht was Neues“. Mit diesen Worten eröffneten die beiden Ansagerinnen Sarah Höfler und Lea Albicker das Herbstkonzert der Donaueschinger Stadtkapelle. Bereits vor den Sommerferien hatte man mit den Proben begonnen, denn Dirigent Christian Feierabend hatte sich bei der Auswahl der Stücke so manche Überraschung einfallen lassen. Und so herrschte Abwechslung pur im voll besetzten Stravinsky-Saal der Donauhalle.

Ab ins Mittelalter

Mit einem Paukenschlag eröffnete die Stadtkapelle das Konzert. Das war der Einstieg in eine über 20 Minuten dauernde Blasmusikversion der „Carmina Burana“. Einzelne Sätze, dazwischen kurze Pausen, anfangs ruhige Passagen einzelner Register, dann der entfesselte Klang des ganzen Orchesters bis zur Ekstase. Immer wieder Wechsel zwischen ruhigen und intensiveren Passagen.

Die Tieftöner geben vollen Einsatz für besten Klang. | Bild: Lutz Rademacher

Metallica und Game of Thrones

Durch das Programm der Jugendkapelle im zweiten Teil führten Afra Kuttler und Britta Tschan. Auch wenn nicht jeder „Pokémon„ spielt, so ist das Thema des gleichnamigen Films doch vielen im Ohr. Nach „A Million Dreams“ und dem Thema von „Game Of Thrones“ erhielten drei Jungmusiker den verdienten Lohn für ihr Können. Sarah Höfler überreichte Tobias Herr (Saxophone), Pirmin Frank(Tuba) und Jonas Bartel (Posaune) das bronzene Musikerleistungsabzeichen. Dominik Balke (Tuba) war leider verhindert. Mit „Shape Of You“ von Ed Sheeran hatte die neue Dirigentin Iris Gojowczyk mit den Jungmusikern etwas Aktuelles einstudiert, sehr zur Freude des begeisterten Publikums, das mit der Zugabe „Enter Sandman“ von Metallica belohnt wurde.

Sarah Höfler (von links), Jugendleiterin der Stadtkapelle Donaueschingen, freut sich: Tobias Herr (Saxophon), Pirmin Frank (Tuba) und Jonas Bartel (Posaune) haben das Musikerleistungsabzeichen in Bronze bestanden. | Bild: Lutz Rademacher

Das goldene Abzeichen

Ein goldenes Musikerabzeichen ist etwas nicht Alltägliches. Elena Nacci spielt seit fünfzehn Jahren Klarinette in der Stadtkapelle. Jetzt hat sie nach intensiver Vorbereitung mit sehr gutem Erfolg die Prüfung auf der Akademie in Stauffen bestanden.

Marsch auf britisch

„Brittania“ ist kein gewöhnlicher Marsch. Er basiert auf einem englischen Folksong. Damit startete die Stadtkapelle den zweiten Teil. Speziell für Blasmusik komponiert ist „An Original Suite“ von Gordon Jakob. Ein Marsch im ersten Teil, ein ruhiger zweiter Satz und ein lebhaftes Finale begeisterten die Zuhörer.

Sechs Solisten spielen den Youtube-Hit „You And Me“: Manuel Bürk, Konstantin Oh, Klau Lehmann, Matthias Bauer, Jürgen Kessler und Maximilian Storz. | Bild: Lutz Rademacher

Verrückte Melodien, Youtube und der Rahmen

Die Ansage für das „Canzona“ übernahm Dirigent Christian Feierabend selbst. Es sei für ihn etwas Besonderes. „Ich habe das Stück vor 20 Jahren das erste Mal gespielt und als sehr intensiv wahrgenommen. Damals als Bass-Klarinettenspieler“, so Feierabend, „Peter Mennin ist ein Komponist des letzten Jahrhunderts. Er nimmt hier die alte Form von Melodien, die man fast mitsingen kann, benutzt dazu aber das Material des 20. Jahrhunderts. Dadurch entstehen Akkorde, die übereinander stehen, verrückte Melodien, die nicht Dur oder Moll sind. Aber er schafft es, das so zusammenzubauen, das etwas ganz Besonderes dabei herauskommt“. Bei „You & Me“ entführten gleich sechs Solisten die Zuhörer in die Welt der Brass-Bands. Und dann geschah etwas Unerwartetes: Christian Feierabend drehte sich um, dirigierte das Publikum zum „Radetzky-Marsch“. Zum Abschied gab‘s Carmina Burana.