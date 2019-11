Gefühlt rast die Zeit. Lediglich unterbrochen von Fest- und Feiertagen. Aber auch die ziehen in rascher Geschwindigkeit vorbei. Kaum ist eine Feier beendet, steht allerdings bereits die Planung für die nächste an. Das hat für manche auch konkrete Folgen. Finanzielle und zeitliche.

Stress für das Hübsche

Eigens für Halloween wird ordentlich Dekoration gekauft. Schöne Kürbisse, mit viel Aufwand ausgehöhlt und mit einer Grinsefratze versehen. Dann noch LED-Lichter, Kerzen sind zu gefährlich, und fertig ist das Schauerstück. Hinzu noch ein paar Papierfledermäuse, einen Strohballen und kleine Gruseltiere aus Kunststoff. Alles quasi für einen Tag.

Weihnachten steht an

Kaum ist Allerheiligen vorbei, liegt allerdings schon Weihnachten in der Luft. Die Halloween-Dekoration ist scheinbar schnell überholt, jetzt müssen Girlanden an den Dachgiebel und Blinklichter in die Fenster. Beim Gang in den Keller oder auf den Speicher werden die Kartons mit dem Schmuck hervorgekramt und entstaubt.

Zyklus unterbrechen

Es ist schön, wenn dieser Zyklus mal unterbrochen wird. Besonders, wenn sich jemand im Vorfeld auch Mühe gegeben hat. Nahe der Wolterdinger Ortseinfahrt hat es sich etwa eine große Spinne auf dem niedrigen Vordach eines Hauses bequem gemacht. Natürlich ist es keine echte, das wäre bei dieser Größe dann in der Tat gruselig. Es handelt sich offensichtlich um eine von Hand hergestellte Halloween-Dekoration, die zwischen kleinen Kürbissen ein echter Hingucker ist. Viel zu schade, um nach einem Tag einfach zu verschwinden. Die Spinne hat es verdient, auch nach ihrer Zeit noch den Platz an dieser Stelle einzunehmen. Und bis Weihnachten sind es immerhin noch ein paar Wochen.

Immer noch ein Hingucker

Außerdem würde die Spinne doch selbst dann noch ein Hingucker sein. Vielleicht etwas angepasst mit roter Bommelmütze und buntem Strickschal. Zeitlos.