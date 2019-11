Der Baarverein lädt am Mittwoch, 27. November, 19 Uhr zum Vortrag „Die Zimmersche Chronik„ in der Alten Hofbibliothek ein. Karl Kimmich aus Oberndorf am Neckar wird über die Chronik berichten. Die Zimmersche Chronik ist eine einmalige historische Quelle der Region. Sie berichtet über die Herren von Zimmern, aber auch über die Geschehnisse der angrenzenden Gebiete werden dargestellt. Dabei verwischen sich die historischen Fakten mit Mythen.

Turnier endet tödlich

Die Hauschronik der Grafen von Zimmern wurde 1566 mit dem Tod des Chronisten Froben von Zimmern abrupt abgebrochen. Die Handschrift kam zum Haus Fürstenberg, zu dem verwandtschaftliche Beziehungen bestanden. Demgemäß sind viele Begebenheiten des Hauses Fürstenberg verzeichnet. Von Schwänken über Mythen bis zu geschichtlichen Fakten reicht die Spannweite. Ein Turnier zwischen den beiden Familien endete für die Fürstenberger tödlich. Ironie der Geschichte: Werner von Zimmern heiratete die Witwe seines getöteten Gegners. Andererseits verhilft die Chronik dem Hause Fürstenberg zu unverdientem Ruhm: Fälschlicherweise wird ihnen die Gründung der Stadt Freiburg zugeschrieben. Der Onkel des Chronisten, Wilhelm Werner von Zimmern, geht in einem Buch ausführlich auf die Fürstenberger ein. Heute werden die Handschriften der Chronik in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart aufbewahrt. Der Eintritt ist frei.