Vor ziemlich genau 100 Jahren hat Deutschland schon einmal eine Stunde Null erlebt. Im Spätherbst endete der Erste Weltkrieg und die Novemberrevolution fegte den Kaiser vom Thron. Was im ganzen Deutschen Reich galt, hatte natürlich auch in der Garnisionsstadt Donaueschingen Auswirkungen. In einer gemeinsamen Aktion von Fürstenberg-Gymnasium und Stadt wird dieser Zeitabschnitt wieder zum Leben erweckt: verständlicherweise ohne Zeitzeugen, aber stattdessen mit einem Rückgriff auf die damalige Kunstbewegung, die sich gegen die verlogenen Ideale und Werte der im Krieg verrohten Gesellschaften richtete.

Der geneigte Leser ahnt es: Es ist der Dadaismus, dem sich die Kunstschule am Dienstag, 30. Oktober, von 19 bis 22 Uhr theoretisch und praktisch widmet. Auf den Vortrag zu Lebensgefühl und Kunst um 1918 folgt die Aufforderung, sich an der damaligen Kunstrichtung – vom Wort "Dada" aus der französischen Kleinkindsprache entlehnt – selbst einmal auszuprobieren.

Zu hoffen ist dabei, dass sich nicht die Vorgaben einer Dadaismus-Ausstellung in Köln 1920 wiederholen. Beim anarchischen Spiel, Logik, Intellekt und bürgerliche Kultur in ihrer Sinnlosigkeit zu entlarven, mussten die Besucher die Ausstellungsräume durch eine öffentliche Toilette betreten. Danach wurden sie aufgefordert, die Exponate mit einem herumliegenden Beil zu zerstören. Inwieweit diese Lust auf die Kunst-Negierung auch auf das Zwischenmenschliche ausgewirkt hat, ist nicht detailliert überliefert. Tatsache ist aber: Die Ausstellung wurde kurzzeitig von der Polizei geschlossen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein