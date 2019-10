Die Ampel am Wolterdinger Ortsausgang ist abgebaut, das Tiefbauprojekt Abwasserleitung Wolterdingen konzentriert sich zunehmend auf die Kernstadt. Zwei Schlüsselstellen rücken für Planer und ausführende Firmen ins Blickfeld. Zum einen ist das, lediglich eine Frage der zeitlichen Bauausführung, der Trassenverlauf zwischen Sonnhaldenstraße und SSC-Clubheim. Zum anderen geht es um eine Vollsperrung der Hagelrainstraße und die damit verbundenen Umleitungen.

Donaueschingen Hagelrainstraße ist im Herbst drei Wochen lang zu Das könnte Sie auch interessieren

perrung sei aber der zweiten Novemberwoche zu erwarten, sagte Amtsleiter Tiefbau, Dirk Monien. Die Sperrung erfolgt aufgrund einer verkehrsrechtlichen Anordnung. Der Antrag liegt dem Amt für Öffentliche Ordnung in Donaueschingen vor. Noch nicht geklärt sind die Umleitungsstrecken während der vermutlich dreiwöchigigen Komplettsperrung.

Ortstermin für Umleitungen

„Hierzu wird es noch einen Ortstermin geben“, ergänzte Monien. Unter der Schellenbergbrücke wird eine Druckpunktleitung mit dem Hauptsammler verbunden. Dazu muss ein vorhandener Schacht ertüchtigt werden.

Ende 2020 erlischt die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage Wolterdingen. Deshalb werden die Abwässer des Ortsteils und aus Hubertshofen, Tannheim und Wolterdingen über eine Druckleitung zur Verbandskläranlage in Donaueschingen befördert. Die Umsetzung des 2,6 Millionen-Euro-Vorhabens erfolgt gegenwärtig.

Bild: Wursthorn, Jens

Verzögerungen auf der Trasse gibt es momentan auf einem etwa 400 Meter langen Abschnitt zwischen Sonnhaldenstraße und Schellenberg-Sportplatz. „Wir wollten die Leitung in diesem Wirtschaftweg verlegen“, schilderte Monien den ursprünglichen Plan.

Grabungen könnten Wurzeln beschädigen

Bei näherer Prüfung habe sich herausgestellt, dass der Tiefbau die Wurzeln einer entlang des Wirtschaftsweges bestehenden Baumallee gefährden könnte. Für die 60 bis 70 Jahre alten Bäume, die als natürliche Siedlungsgrenze fungierten, wolle man kein Risiko eingehen.

Donaueschingen Die Käferbrücke wird für den Autoverkehr ein halbes Jahr gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Die Trasse soll nun einige Meter jenseits des Wirtschaftsweges in Richtung Rehaklinik Sonnhalde verlegt werden. Hier muss die Stadt aber mit rund einem Dutzend Eigentümern und Eigentümergemeinschaften ins Gespräch kommen. „Das ist ein etwas langwieriger Prozess“, so Monien. In diesem Zeitraum ruhen die Arbeiten. Für den Zeitrahmen des Gesamtprojektes sei dies ohne Belang.