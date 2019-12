Ein 47 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem missglückten Rangiermanöver mit einem Baugerät schwer verletzt worden. Der Mann wollte gegen 16.30 Uhr an der Riedstraße eine Walze auf einen Anhänger fahren, welcher zum Teil auf der Fahrbahn und zum Teil auf dem Gehweg geparkt war. Das Baugerät kam dann auf der Laderampe seitlich zu Fall und der 47-Jährige sprang von der Walze herunter. In der Folge wurde der Arbeiter von einem vorbeifahrenden 53-jährigen Autofahrer erfasst und schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 1300 Euro.