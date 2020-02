Mit dem Geruch habe es angefangen. Das sagt Marga Kuttruff von der Pension Ziegelhof in der Dürrheimer Straße. Wenn sie arbeitet, duftet es nach frischem Brot. Über das Backen für die eigene Familie, schließlich für die Gäste der Pension und schließlich für weitere zahlende Kunden, führt der Weg bis hin zu einem komplett neuen Gebäude, das derzeit neben dem Hof Gestalt annimmt. Dabei handelt es sich um eine eigene Backstube mit Verkaufsladen. Das Ganze soll im Laufe des Jahres fertig werden.

Ständerbohlenhaus

Noch steht die Familie um Martin Kuttruff in der alten Backstube, im Laufe des Jahres soll das neue Gebäude fertig werden. Sie entsteht in einem Holzhaus in Ständerbohlenweise. Der Bau kommt der Nachfrage entgegen, die stetig gewachsen ist: „Sie ist so groß, dass es notwendig wird“, erklärt Beate Kuttruff. Lange habe man überlegt, wie man den Standort an der Straße optimal nutzen könne.

Donaueschingen In Donaueschingen gibt es Bauernbrot vom Bauernhof Das könnte Sie auch interessieren

Blick in die Backstube

Die Holzoptik soll schließlich auch im Verkaufsraum erhalten bleiben, der über einen Eingang in Richtung der Straße erreichbar sein wird. Darin soll es dann eine große Fensterscheibe geben, die den Kunden einen Blick in die Backstube ermöglicht: „Die Leute wollen das Handwerk auch sehen“, sagt Kuttruff. Wo die Backstube entstehen soll, ist momentan noch ein großer Raum mit viel Platz. Das werde sich aber schnell relativieren: „Wenn die ganzen Arbeitsgeräte und Maschinen hier sind, wird es nicht mehr ganz so ausladend sein.“ Eine Kühlunterbrechung soll kommen, damit schon am Vortag Teig vorbereitet werden kann, außerdem der Ofen, Teigmaschinen, eine Wirbelmühle. Außerdem wird es Lager geben und eine Garage, damit ein Auto beladen werden kann, „eventuell für einen Auslieferdienst.“

Wie es sich entwickelt

Die frisch gebackenen Brote werden aktuell noch jeden Freitag auf dem Ziegelhof verkauft. Ist das neue Gebäude im Einsatz, will man das sukzessive ausbauen. „Wir müssen halt dann auch wieder schauen, wie die Nachfrage sich entwickelt“, sagt Beate Kuttruff. Dann wäre vielleicht auch ein weiterer Bäcker gebraucht. Im Moment ist alles in Familienhand.