von Ferdinand Harich

„Wie lange ist die Frau nochmal Mitglied bei uns?“ – das habe sich das Vorstandsgremium bei jeder Mitgliederehrung gefragt, erzählt Mechthilde Sieb, die Ehrenvorsitzende des Landfrauenverein Donaueschingen amüsiert. Da die Mitglieder meistens selbst nicht mehr wussten, in welchem Jahr sie den Landfrauen beigetreten waren, mussten die Vorstandsmitglieder stundenlang in den alten Listen wälzen, erklärt die Rentnerin. „Da dachte ich mir, das geht auch einfacher“, sagt sie.

Wie das Zusammensetzen eines Puzzles

Gesagt, getan. Also hat sie ohne jegliche Hilfe so lange in den Aufzeichnungen des Vereins recherchiert, bis sie eine komplette Chronik der Landfrauen zusammengetragen hatte. Dazu musste Sieb zunächst einmal die alten Unterlagen der Schriftführer- und Kassiererinnen besorgen. Die Mitgliederlisten wurden glücklicherweise ordentlich geführt. Herauszufinden, wer wann ausgetreten und wer wie lang als Vorstand tätig war, sei am schwierigsten gewesen. Doch langsam aber sicher konnte sie die Puzzleteile zusammensetzen.

Mechthilde Sieb hält die fertige Chronik stolz in ihren Händen. | Bild: Ferdinand Harich

Ein Jahr dauerte es

Ein gutes Jahr habe das Ganze schon gedauert, so die 72-Jährige. „Ich habe die Chronik extra wie einen Ordner angelegt, damit man sie immer wieder erweitern kann“, fügt die Ehrenvorsitzende hinzu. Die Fotos, die in der Chronik zu finden sind, habe sie selbst am Computer eingescannt, ausgedruckt und eingeklebt. „Noch heute schieße ich regelmäßig die Fotos der Vorstandsmitglieder“.

Donaueschingen Heidrun Suchalla gibt den Vorsitz der Baaremer Landfrauen jetzt weiter Das könnte Sie auch interessieren

Arbeit vorgestellt

Kürzlich wurde die fertige Chronik bei der Generalversammlung des Landfrauenvereins vorgestellt. In dem Nachschlagwerk werden alle ehemaligen Vorsitzenden, Mitgliederlisten und Jubiläen seit der Gründung am 29. März 1982 chronologisch aufgezeichnet. Das Interesse an dem Unikat sei sehr groß gewesen, so Sieb. Um die Chronik zu verschönern, wolle sie bald noch einen Ledereinband anschaffen.

1982 zählte der Verein genau 24 Mitglieder. Heute seien es insgesamt 74, berichtet die Ehrenvorsitzende stolz. Mechthilde Sieb ist seit 1992 Mitglied der Donaueschinger Landfrauen. „Bei der zehnjährigen Jubilarsfeier war ich zum ersten Mal bei den Landfrauen dabei“, erinnert sich die ehemalige Mitarbeiterin des Forstamtes Donaueschingen.

Mechthilde Sieb (zweite von rechts) und Waltraud Bossert (zweite von links) wurden beim 30-jährigen Jubiläum des Landfrauenverein Donaueschingen in die Ehrenvorstandschaft erhoben. | Bild: Mechthilde Sieb

Alles geht demokratisch

Ingesamt zwölf Jahre lang war sie Vorsitzende des Vereins. Der Vorstand bestehe immer aus acht Mitgliedern. „Die Entscheidungen werden demokratisch gefällt.“, erzählt Sieb. Die Vorstandsmitglieder würden miteinander diskutieren und danach gemeinsam abstimmen. Dabei gebe es allerdings nie Streit, betont sie.

„Die Stimmung im Verein ist wirklich immer lustig und harmonisch.“ Es hieße ja immer, dass es bei so vielen Frauen auf einem Haufen viele Streitereien gebe, „aber das ist bei uns überhaupt nicht so“, äußert sich Sieb entschieden. „Wir unternehmen auch sehr viel miteinander.“ Ob gemeinsames Basteln, eine Abendwanderung oder ein Kochkurs – bei den vielen Veranstaltungen im Jahresprogramm der Landfrauen sei für jedes Mitglied etwas dabei.

Keine Nachwuchssorgen

Nachwuchsprobleme gebe es nicht. Seit mehr als zehn Jahren haben die Donaueschinger Landfrauen konstant über 70 Mitglieder, meint Sieb. Meistens seien es die Töchter und Schwiegertöchter der Landfrauen, die nachrücken. „Unser jüngstes Mitglied ist 28 Jahre alt“, verrät die Rentnerin. Dank der neuen Chronik kann das Eintrittsdatum dieses Mitgliedes bei dessen Ehrung dann irgendwann mühelos ermittelt werden.