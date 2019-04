von Lutz Rademacher

Zahlreiche Eltern waren in die Aula des Fürstenberg-Gymnasiums gekommen, um die musikalischen Fortschritte ihrer Sprösslinge live zu erleben: Die Stadtkapelle Donaueschingen hatte zum Kinderkonzert eingeladen, bei dem die sich einzelnen Jugendgruppen eindrucksvoll präsentierten.

Die Jugendkapelle Donaueschingen unter der Leitung von Iris Gojowcyk beim Kinderkonzert in der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums. Bild: Lutz Rademacher

Dass sie bereits ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl haben, zeigten die neun Kinder aus der musikalischen Früherziehung im Alter von vier bis sechs Jahren unter der Leitung von Katrin Mummenthaler. Die Geschichte vom Jungen und dem Drachen erzählte Susanne Weber. Für die musikalische Untermalung mit schönen, eingängigen Melodien sorgten die sechs Kinder aus ihrer Flötengruppe.

Susanne Weber und die Flötengruppe der Stadtkapelle Donaueschingen bei Ihrem Auftritt in der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums. Bild: Lutz Rademacher

Mit verschiedenen Filmmelodien begeisterte die mit 24 von 28 Jungen und Mädchen fast vollständig angetretene Jugendkapelle unter der Leitung ihrer neuen Dirigentin Iris Gojowczyk in einem halbstündigen Auftritt. Ein Medley aus den Blues Brothers, das Thema aus Transformers, Shallow aus "A Star is Born" oder die Titelmelodie aus "Game Of Thrones" standen auf dem Programm, bevor sich die Kapelle mit dem Hit Happy zunächst verabschiedete. Mit Guter Laune sollte das Publikum in den zweiten Teil verabschiedet werden, in dem interessierte Kinder in zwei ausgeräumten Klassenzimmern alle Instrumente ausprobieren und bewerten konnten. Doch die Kapelle hatte als Zugabe noch eine besondere Überraschung für Stefanie Burger parat, die vier Jahre Jugendleiterin der Stadtkapelle war. "Just give me a reason" hatte die Kapelle auf ihrer Hochzeit gespielt.

Ihr Debut feierte die neue Jugendleiterin Sarah Höfler, die wie ihre Vorgängerin selbst in der Jugendkapelle groß geworden ist. Routiniert begrüßte sie die Gäste und sagte die einzelnen Gruppen an. Wenn man sie fragt, welche Ziele sie hat, sagt Sarah Höfler: "Dass es so weitergeht und wir viele Kinder dazu motivieren können, ein Instrument zu erlernen". Ausgiebig testete der Nachwuchs anschließend die Holz- und Blechblasinstrumente und das Schlagzeug, der Grundstein für so manche Musikerlaufbahn.