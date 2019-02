von SK

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei Fahrzeugen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen kurz nach 06.30 Uhr an der Einmündung der Gnadentalstraße auf die Gutmadinger Straße beziehungsweise Längestraße ereignet hat.

Ein 25-jähriger Fahrer eines Mercedes Vitos war auf der Gnadentalstraße unterwegs und wollte nach links auf die Längestraße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Peugeot 307 eines 33-jährigen Autofahrers, der auf der bevorrechtigten Gutmadinger Straße in Richtung der angrenzenden Längestraße unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.