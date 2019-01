Donaueschingen vor 1 Stunde

Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße: Fußgänger wird an der Ampel angefahren

An einer Fußgängerampel in der Friedrich-Ebert-Straße ist am Dienstag, gegen 7.15 Uhr, ein 27 Jahre alter Mann von einer Autofahrerin angefahren und verletzt worden. Der Fußgänger kam mit leichten Verletzungen davon, die Fahrerin erlitt einen Schock.