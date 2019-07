von Meral Arslan

Bei einer tragischen Kettenreaktion wurde am Dienstagmorgen im Anton-Mall-Stadion ein 73 Jahre alter Rentner schwer verletzt. Er wurde mit Hautverbrennungen mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen nach Tübingen geflogen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr am Rande einer Schülersportveranstaltung. Schüler der Eichendorffschule absolvierten ihre Bundesjugendspiele.

Sand über die Fritteuse gestreut

Um die Schüler später verpflegen zu kännen, sei, wie die Polizei mitteilte, schon am frühen Morgen Pflanzenfett in einer Fritteuse erhitzt worden. Kurz vor 8 Uhr stand die Fritteuse plötzlich in Flammen. Das flüssige Fett hatte sich entzündet und stand in Flammen. Mit einem Blech versuchte ein 53 Jahre alter Helfer, vergeblich, die Flammen zu ersticken. Als dies nicht gelang, holte er Sand aus der Sprunggrube, um diesen über die Fritteuse zu streuen.

Direkt am Sanitärgebäude des Anton-Mall-Stadions stand am Dienstagvormittag die Fritteuse, von der eine fatale Kettenreaktion ausging. | Bild: Meral Arslan

Dabei kam es zu einer thermischen Reaktion. Flüssiges Fett spritzte herum. Der 73-Jährige, der als zweiter Helfer, nahe bei der Fritteuse stand, traf es heftig. Er bekam etliche Fettspritzer ab und erlitt erhebliche Hautverbrennungen.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Neben Rettungskräften und dem Rettungshubschrauber kümmerte sich die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften um die brennende Fritteuse. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mit Hilfe einer Löschdecke ab. Im Nachgang wurden Öl- und Speisefettrückstände mit Hilfe von Ölbindemittel aufgenommen und entsorgt. Das Polizeirevier Donaueschingen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Kinder auf den Sportanlagen und nicht in der Nähe der Fritteuse. Sie hätten den Unfall nicht mitbekommen, sagte ein Augenzeuge. Laut Konrektor Heiko Keller, der den Unfall miterlebte, sei sofort der Notarzt alarmiert worden.

Nachricht ging wie ein Lauffeuer herum

Die Nachricht über den Unfall verbreitete sich am Dienstagvormittag wie ein Lauffeuer unter Kindern und Eltern. Schulleiter Wolfram Möllen reagierte schnell auf die aufkommenden Gerüchte, die sich unter anderem um eine explodierte Gasflasche drehten, und beruhigte kurze nach neun mit einer E-Mail an die Eltern: „Ihre Kinder sind außerhalb der Gefahrenzone in Sicherheit und wurden von den Lehrern gut betreut.“

Nach SÜDKURIER-Informationen arbeitet der schwer verletzte Rentner in vielfältigen Funktionen häufig im Stadion für den Sportverein. Er ist für Getränke und Lebensmittel zuständig und hilft im Verkauf mit. Mit der Fritteuse habe er schon des Öfteren Pommes-Frites frittiert.

Bundesjugendspiele fortgesetzt

Die Bundesjugendspiele der Eichendorffschule waren zuvor aufgrund des schlechten Wetters mehrmals verschoben worden. Für Dienstag hoffte man auf einen sonnigen Tag am Anton-Mall Stadion. Alle Vorbereitungen waren getroffen worden. Nach dem Unfall entschieden die Lehrkräfte, die Bundesjugendspiele durchzuführen. „Die Kinder haben sehr gut mitgemacht und alle Anweisungen wurden befolgt“, lobte Rektor Möllen.