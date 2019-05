von Roger Müller

Beim Jugendrotkreuz geht es um weit mehr als nur ums Pflaster kleben. Vielmehr besteht die Gruppe aus 22 Kindern und Jugendlichen, die sich einmal pro Woche treffen. Doch um diese Gruppenkinder unter einen Hut zu bringen, bedarf es einiger Anstrengungen, denn bis Anfang des Jahres mussten die Kinder teils mit Privatautos abgeholt und in die Allensteinstraße zum DRK-Ortsverband gebracht werden, weil die Eltern sie teils nicht hinbringen oder abholen konnten.

Es gab daher keinen sehnlicheren Wunsch, als einen Kleinbus anzuschaffen, mit dem dann in einer Fuhre alle in Frage kommenden Kinder abgeholt und nach dem Gruppenabend wieder nach Hause gebracht werden können. „Wenn wir diese Anstrengungen nicht unternehmen würden, dann sähe es mit dem Nachwuchs beim Rotkreuz sehr mau aus“, weiß Ortsjugendleiterin Iris Gähme.

Deswegen bewarb man sich beim Vereinswettbewerb, wollte jedoch die Zusage nicht abwarten und beschaffte das Fahrzeug bereits im Frühjahr. „Umso erfreulicher, dass wir dann doch noch angenommen wurden und somit die Chance haben, die für das Fahrzeug bereitgestellten Gelder eventuell durch den Wettbewerb wieder hereinholen zu können“, so Gähme.

Wie wichtig dieses Fahrzeug ist, verdeutlichte ein Umstand vor einigen Monaten: Ein Großraum-Auto, das plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand, um einige Kinder in den Gruppenabend zu bringen, sorgte für Probleme. Die Kinder hatten keine Möglichkeit, allein in die Allensteinstraße zu kommen. Um allerdings die Gelder für das Fahrzeug bereit zu stellen, wurde viel im Budget der Jugendrotkreuzler zusammengestrichen. Unter anderem auch für die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen, die später mal in die Fußstapfen der erwachsenen Rotkreuz-Mitglieder treten sollen.

Die Jugendlichen sind auch im Schulsanitätsdienst tätig. Passiert in der Schule ein Unfall, sind die Schulsanis zur Stelle. Sie wurden in Erster Hilfe ausgebildet und sind auch bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an jedem Schultag praktisch in Bereitschaft. Sie unterstützen zudem beim Blutspenden, und schauen auch durch ihr Engagement beim Herbstfest, dem Weihnachtsmarkt oder auch bei den Musiktagen, dass etwas Geld in die Kasse kommt. Auch ein kleines Gewächshaus wird auf dem Gelände der Ortsgruppe bewirtschaftet, und Gelder für Einsatzkleidung müssen ebenfalls bereitgestellt werden. Hier wurde nun das Budget sehr zusammengestrichen, um die Finanzierung des Fahrzeuges zu stemmen.