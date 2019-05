von Lutz Rademacher

Jugendarbeit wird beim Turnverein (TV) 1864 Donaueschingen großgeschrieben. Vom Eltern-Kind-Turnen bis zum Wettkampfsport gibt es in der Turnabteilung für jedes Interesse und jede Begabung ein Angebot. Das gilt auch für die Abteilungen Volleyball und Basketball.

Ein fester Bestandteil

Seit 37 Jahren führt der TV im vereinseigenen Anton-Mall-Jugendheim in Neukirch jährlich in den Sommerferien das Hüttenlager für Kinder von 9 bis 14 Jahren durch. Das Heim liegt am Waldrand in naturnaher Umgebung und fördert das Herunterkommen nach Schulstress und hektischem Alltag. Die Kinder erfahren dort Teamarbeit in gemeinsamen Projekten.

Brand in der Einrichtung

Nachdem es im Dezember 2015 in einer ähnlichen Einrichtung zu einem Brand gekommen war, wurde das Jugendheim vom Landratsamt geprüft. Der Brandschutz wurde beanstandet und das Haus wurde vorübergehend geschlossen. Es wurden sehr kostenintensive Auflagen erteilt, die von der Installation neuer Fluchtwege mit modernen Fluchttüren über die Montage von Rauchmeldern, den Ausbau einer Zufahrtsstraße bis zur Erneuerung der Kläranlage reichten. Mit aufgenommen wurde der ökologische Gedanke mit dem Neubau einer Zisterne, um das gesammelte Wasser für die Toilettenspülungen zu nutzen.

80 000 Euro sind notwendig

Der Gesamtaufwand wurde mit circa 80 000 Euro beziffert. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 2016 unter der Regie von Marina Heide wurde beschlossen, an dem Jugendheim festzuhalten und die Investitionen mit Hilfe von Eigenkapital, Darlehen und Eigenleistung zu stemmen. Der ehemalige Vorsitzende Armin Rudolf wurde zum Projektleiter gewählt. Es folgten viele Gespräche mit dem Landratsamt, dem Denkmalamt, dem Besitzer des Zufahrtswegs und der Straßenbaufirma. Durch die vollen Auftragsbücher konnte diese allerdings erst im Januar 2018 mit den Arbeiten am Zufahrtsweg und der Wendeplatte beginnen. Zuvor hatten viele freiwillige Helfer die großen Bäume gefällt. Alle weiteren Maßnahmen wurden, wenn es möglich war, durch Eigenleistungen unterstützt.

Ehrenamtliche leisten viel

Inzwischen wurden von Eltern und Vereinsmitgliedern über 1500 Stunden geleistet. Am 1. Mai 2018 konnte das Jugendheim nach eineinhalb Jahren wieder eröffnet werden. Als letzte der Auflagen muss die Kläranlage an die Sanitärräume angeschlossen werden. Hierzu benötigt der Verein weitere 10 000 Euro. Weitere Kosten verursacht der Umbau der Sanitärräume selbst. Die Teilnahme am Vereinswettbewerb soll mit dazu beitragen, das Projekt endgültig abzuschließen.