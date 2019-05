von Roger Müller

Exakt zum 20-jährigen Bestehen der Rettungshundestaffel Donaueschingen will diese auf eine ganz neue Form der Kommunikationstechnik setzen. Die Staffel plant die Anschaffung von sogenannten Ceecoach-Geräten. Diese innovativen Kommunikationssysteme verbinden die Hundeführer auch dort, wo es keine Netze gibt. Sie sollen für ein besseres und effektiveres Training sorgen. „Denn auch das lästige Rauschen, wie etwa mit Funkgeräten, irritiert das Hundeteam.

Der größte Vorteil besteht aber darin, dass wir miteinander sprechen können ohne eine weitere Hand zu benötigen“, betont die Staffelleiterin Edeltraud Gulde. „Mit einem Knopf im Ohr gibt es eine Art stille Kommunikation, die Hunde hören nicht, dass der Hundeführer Infos bekommt und Korrekturen können direkt und zeitnah an den Hundeführer gegeben werden.“

Schwarzwald-Baar So läuft die Abstimmung beim großen Vereinswettbewerb 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Die Rettungshundestaffel wird in Situationen zum Einsatz gebracht, in denen es erforderlich ist, Menschenleben zu retten und Menschen, die sich in einer hilfebedürftigen Situation befinden, zu helfen. Die Rettungshundestaffel hat sowohl die oft im Fernsehen gezeigten Mantrailer in Ausbildung als auch die Flächensuchhunde.

Bei der Flächensuche suchen Hund und Hundeführer weiträumige Gebiete ab, um vermisste Personen ausfindig zu machen. In Deutschland betrifft dies vor allen Dingen weitläufige Waldgebiete. Auf das Mantrailing spezialisierte Hunde sind in der Lage, sich aus einer Vielzahl von Geruchsmolekülen, jenes zu erschnuppern, das zur gesuchten Person gehört.

Anders als bei der Flächensuche arbeitet der Personensuchhund an einer Leine. Zum einen geschieht dies, um den Hund vor lebensgefährlichen Situationen zu schützen, wie etwa dem Straßenverkehr. Zum anderen kann nur so der Hundeführer die Körpersprache seines Hundes lesen und permanent deuten. „Wir sind für das Deutsche Rote Kreuz bei Sucheinsätzen im Einsatz.Unser Einsatzbereich geht 80 Kilometer über das Stadtgebiet hinaus“, so Gulde. Im Bedarfsfall werden sie durch die Polizei angefordert und unterstützen andere Staffeln in benachbarten Landkreisen bei der Personensuche.

Auf der Wunschliste stehen auch genormte Einsatzrucksäcke, die für die Belange der Staffel ausgestattet sind. „Bisher haben wir ein wildes Sammelsurium aus privaten Rucksäcken und Taschen, auch ein einheitliches Erscheinungsbild wäre so gewährleistet“. Die Ceecoach-Geräte und die Einsatzrucksäcke will man mit der erfolgreichen Teilnahme am Vereinswettbewerb realisieren.