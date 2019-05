von Christa Hauger

Mittlerweile zum zehnten Mal wird die Altersmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr am heutigen Freitag den Vereinsbaum nahe der Festwiese an der Brigach an seinem urpsrünglichen Platz aufstellen.

Doch was hat es damit auf sich?

Immerhin ist dieser Baum nicht einfach jener üblichen Maibäume, die andernorts gestellt werden. Die Grüninger Tradition zeugt noch von der großen Feier im Jahr 2009: Ein kurzer Blick zurück, als Grüningen mit unvergessenen Veranstaltungen seine 900-jährige Geschichte feierte. Vielen in Erinnerung ist dabei der historische Umzug mit Wagen und Fußvolk, der bei strahlendem Sonnenschein ebenso Besuchermagnet war, wie die vier Freilichtaufführungen auf dem Gelände hinter Rathaus und Kirche. Es war die Geschichte von Sofia aus dem Walde und der Burgherrschaft „von Zindelstein„, die etwa 50 Aktive der knapp 800 Dorfbewohner wochenlang zu Proben und später zu erlebnisreichen Aufführungen auf die Bühne zog.

Heute nicht mehr so möglich

Heute, zehn Jahre später, in dieser Art und Weise kaum mehr vorstellbar. Die Grünflächen, über die die damaligen Raubritter aus ihrem Hinterhalt mit ihren Pferden her preschten, gibt es in dieser Form schon gar nicht mehr. Sie sind im Laufe der vergangenen Jahre schmucken Einfamilienhäusern im Wohngebiet Weidenäcker gewichen. Die damals noch formbare Fläche vor der Kirche wurde inzwischen abgetreppt und gepflastert. Auch sonst hat sich manches verändert im Laufe der vergangenen zehn Jahre. Neben Filmaufnahmen und Fotos erinnern aber heute noch über Hauseingängen angebrachte Holztafeln mit Grüninger Hausnamen wie „s‘Zimmerkarlis“ oder „s‘Menderade“ an Grüningens großes Jubiläumsjahr. Auch die sogenannte Patenschaftstafel nahe der Festwiese und der von Alois Schorpp initiierte und hergestellte Vereinsbaum erinnern an das Großereignis.

Baum wird gestellt

Während die Patenschaftstafel allerdings feststehend ist, wird der metallene Vereinsbaum, der die Namen und Wappen der ortsansässigen Vereine bebildert, jeweils im Herbst „gefällt“, eingelagert und Anfang Mai von der Altersmannschaft der Feuerwehr wieder aufgestellt. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Die Kameraden der Grüninger Feuerwehr-Altersmannschaft treffen sich hierzu am Freitag, 3. Mai, um 17 Uhr am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr.