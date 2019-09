Lange war es um das Naturfreundehaus ruhig. Nachdem es die Donaueschinger Naturfreunde vor mehr als zwei Jahren an den Landesverband verschenkt haben, hat dieser das Gebäude verkauft. Der neue Besitzer hat auch schon viele Pläne, wie das Haus zukünftig genutzt werden soll.

Von Bioladen, Restaurant, Café über Wohnungen, bis hin zu Workshops oder Hospiz ist wohl vieles denkbar. „Es handel sich um ein Rundumpaket, das zu vieles will“, sagt Annette Egle vom Donaueschinger Bauamt. Neben der erweiterten Nutzung möchte der Eigentümer wohl außerdem auch noch kräftig ausbauen.

Eine Sanierung des Gebäudes wäre kein Problem, da es Bestandsschutz genießt. Allerdings sind die Vorhaben dann doch weitreichender. Eine Bauvoranfrage spricht von einer Aufstockung, sodass das Gebäude nicht nur zweit Stockwerke, sondern drei hätte. Und das Dach soll auch wesentlich flacher gestaltet werden.

Ein größeres Gebäude würde auch mehr Parkplätze benötigen. Diese sind auch in den Plänen ausgeführt, allerdings nicht nur auf dem Grundstück, das zum Naturfreundehaus gehört. Beispielsweise auf dem Grund der benachbarten Klinik, die selbst eine Erweiterung plant. Oder auf städtischem Grund.

Deshalb sehen die Mitglieder des Bauausschusses auch keine Möglichkeit, den Plänen zuzustimmen. Es wird wohl noch länger um das Naturfreundehaus ruhig bleiben.

Das Naturfreundehaus

Das Naturfreundehaus ist an der Alten Wolterdinger Straße hinter den Kliniken zu finden. Der einst beliebte Treff mit zwei Gasträumen, 15 Zimmern und 32 Betten ist mangels Investitionen in die Jahre gekommen. Letzte Pächterin war Marion Engler, die ihr Engagement zum 1. März 2017 aufgegeben hat. Die Donaueschinger Naturfreunde hatten das Haus damals an den Landesverband verschenkt, der es eigentlich beteiben sollte.