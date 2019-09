Es war im Herbst 2017, als plötzlich ganz viele Jugendliche in der Stadt auftauchten. Und nicht nur das. Sie packten auch mit an, halfen im Kreistierheim, in Kindergärten, an den Schulen, polierten Rollstühle in Altenpflegeheimen. Sie alle waren Teilnehmer des Up with People-Projektes. Dahinter steht die gleichnamige Organisation. Sie ermöglicht es jungen Erwachsenen, in einem Tross verschiedener Nationalitäten um die Welt zu reisen. Überall mit dabei ist die Botschaft von Respekt, Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. In jeder Stadt verbringen die Jugendlichen etwa eine Woche, leben bei Gastfamilien und helfen im sozialen Bereich mit. Zum Abschluss gibt es schließlich eine große, musical-artige Bühnenshow als Dankeschön. Das Projekt wird auch 2019 wieder für eine Woche in der Stadt sein, und zwar vom 18. bis zum 25. November.

Im November 2017 wird der Mozartsaal zur großen interkulturellen Bühne für die Teilnehmer des Up with People-Projektes. Sie haben eine Woche in Donaueschingen verbracht und bedanken sich bei der Stadt mit einer regelrecht professionellen Show. | Bild: Simon, Guy

Teilnehmer aus Donaueschingen

Inspiriert von den Ereignissen von 2017 ist dieses Mal auch ein Teilnehmer aus Donaueschingen mit dabei. Ahmed Hassan ist 26 Jahre alt und lebt seit drei Jahren in Donaueschingen. Er lebt im Haus von Silke Altenburger, die selbst in den 1990er-Jahren bei Up with People mit dabei war. Dort waren im Herbst 2017 entsprechend auch Teilnehmer untergebracht. In Gesprächen mit ihnen reifte bei Hassan der Entschluss, das auch mal erleben zu können.

Direkt beworben

In der Alten Hofbibliothek, wo das Projekt für die Zeit in der Stadt seine Zentrale eingerichtet hatte, geht Hassan zum Bewerbungsgespräch. Kurze Zeit später dann auch die Zusage: Er ist mit dabei. Aber was macht für ihn den Reiz aus, am Projekt teilzunehmen? „Die vielen Kulturen aus 20 verschiedenen Ländern kennenzulernen. Auf der Bühne zu stehen und zu singen und zu tanzen. Und außerdem die wertvolle Botschaft, die dadurch transportiert wird“, erklärt er. Dafür gibt es dann auch einige Monate frei von der Schule. Hassan besucht in Königsfeld die Zinzendorfschulen, will eine Ausbildung zum Jugend- und Heilerzieher machen, gleichzeitig die Fachhochschulreife ablegen. An der Schule begrüßt man das Engagement: „Sie fanden es gut, dass ich mich da einbringe“, sagt Hassan. Und wenn die Gruppe im November in Donaueschingen ist, will man vielleicht auch in Königsfeld an der Schule vorbeischauen.

Bevor das Projekt Donaueschingen wieder verlässt, gibt es eine Parade durch die Innenstadt und ein großes Nationenbild an der Donauquelle. | Bild: Simon, Guy

Kein Einreise erlaubt

Üblicherweise treffen sich die neuen Teilnehmer von Up with People immer im Sommer in den USA, um sich auf das Kommende vorzubereiten und für die Show zu proben. Das war für Hassan allerdings nicht möglich. Er kommt aus Syrien, weshalb ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verboten wurde. Präsident Donald Trump hat eine Liste von Ländern festgelegt, für deren Staatsangehörige eine Einreisesperre besteht.

Daher wird Hassan erst heute zu den anderen rund 100 Projektteilnehmern stoßen, und zwar in Kanada. Für dort ein Visum zu bekommen, sei kein Problem gewesen. Einerseits, weil die Organisation dahinter stehe, andererseits war Hassan auch persönlich in Frankfurt bei der kanadischen Botschaft, um sein Anliegen zu erklären.

Gehhilfen und Rollstülle werden wieder blitzeblank: Die Jugendlichen von Up with People helfen im Altenpflegeheim St. Michael, sehr zur Freude von Leiter Dieter Münzer und dem damaligen Bürgermeister Bernhard Kaiser. | Bild: Simon, Guy

Auf nach Kanada

Wie sieht nun der Zeitplan für seine Abreise am Mittwoch, 25. September, aus? Morgens geht es in Richtung Frankfurt zum Flughafen. Von dort aus ins kanadische Toronto und schließlich nach Ottawa: „Ich komme dort dann um 22 Uhr an“, sagt Hassan. Er wird dann etwa 20 Stunden unterwegs gewesen sein.

Dass es Probleme geben wird, in die Gruppe, die sich bereits kennt, hineinzufinden, glaubt Hassan nicht: „Es herrscht generell eine lockere Stimmung und alles sind offen. Über Facebook habe ich mich auch schon vorgestellt. Ich bin gespannt, die Leute bald richtig kennenlernen zu dürfen.“

Was in Donaueschingen geboten wird

Wenn das Projekt schließlich im November nach Donaueschingen kommt, dann hat die Gruppe auch eine neue Abschluss-Show mit im Gepäck. Wer sie bereits 2017 gesehen hat, kann sich also auch dieses Mal wieder überraschen lassen. „Die ersten Leute habe auch schon gefragt, ob wir dann wieder Platz für die Teilnehmer suchen“, erklärt Silke Altenburger. Wer sich jetzt schon dafür melden möchte, für die Jugendlichen einen Schlafplatz anzubieten, könne das gerne schon machen. Das geht unter: http://www.upwithpeople.org/de/werden-sie-gastfamilie