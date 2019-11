von Roger Müller

Was für eine grandiose Show. Up with People (UWP) war laut, bunt, fröhlich und positiv. Die über 100 jungen Erwachsenen aus allen Teilen der Welt wollen Hoffnung, Vertrauen und Engagement für eine bessere Welt transportieren, was ihnen zumindest an diesem Abend vor großem Volk gelungen ist.

Auch bei den Tänzen wird das positive Lebensgefühl von der Bühne zum Publikum übertragen. | Bild: Roger Müller

Bei Gasteltern in der Stadt

Die Teilnehmer von Up with People lebten eine Woche lang in Donaueschingen bei Gastfamilien, um den kulturellen Austausch zu fördern und die hiesigen Gepflogenheiten heutnah kennenzulernen. Doch damit nicht genug. Sie besuchten verschiedene Einrichtungen, etwa von der Schule über die Behindertenwerkstätte bis zum Altenheim, um Eindrücke zu sammeln, Erfahrungen und Gedanken auszutauschen und die konkrete Situation vor Ort nachhaltig zu verbessern. Und natürlich auch mit an zu packen.

Ahmed aus Syrien, der vor fünf Jahren einen Asylantrag stellte, hat nun einen festen Wohnsitz in Donaueschingen, hat perfekt deutsch gelernt und macht eine Ausbildung. Er ist mit „Up with People“ unterwegs. | Bild: Roger Müller

Eine Woche auf der Baar

UWP hat in den letzten 50 Jahren mehr als 72 Ländern bereist und machte nun eine Woche Station auf der Baar. Am Freitagabend im Mozartsaal lieferten sie dann eine energiegeladene Show ab. Im Vordergrund stand dabei ein emotionsgeladener Abend mit Musik, Tanz und Kunst, der ein Aufruf zu einem besseren Miteinander vermitteln soll. Es war eine internationale Show mit unglaublicher Energie und der Nachricht von Hoffnung und gutem Willen verschiedener Nationen.

Fast 800 Besucher wollen die Show „Up with People Live“ im Mozartsaal sehen. | Bild: Roger Müller

Ein wahres Feuerwerk

Der Mix aus traditioneller und bekannter Musik verbindet, und die Mischung aus Solisten, Gruppen Auftritten, schnell wechselnden Choreografien und farbigen Kostümen begeistert. Zwei Stunden lang wurde eine wahres Feuerwerk abgebrannt – und das alles live. Fast 800 Besucher haben die Show gesehen und sparten am Ende nicht mit Applaus.