Totalschaden an einem Auto und eine leicht verletzte Person hat ein Unfall gefordert, der infolge eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel am Samstagabend, gegen 19 Uhr, zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen, etwa an der Anschlussstelle Donaueschingen-Nord, auf der zweispurigen Bundesstraße 27 passiert ist.

Eine 22 Jahre junge Fahrerin eines Renault Clios war, von Bad Dürrheim kommend, in Richtung Blumberg auf der B 27 unterwegs und wollte kurz vor der Abfahrt Donaueschingen-Nord einen auf der rechten Fahrspur befindlichen Renault Megane überholen. Als beide Autos fast auf gleicher Höhe waren, steuerte die 24-jährige Fahrerin des Megane ebenfalls auf die linke Spur, um ihrerseits einen vorausfahrenden Wagen zu überholen.

Den auf der linken Spur von hinten nahenden Renault Clio hatte die Megane-Fahrerin übersehen. Um einen Zusammenprall mit dem nach links ausscherenden Wagen zu verhindern, leitete die Clio-Fahrerin eine Vollbremsung ein. Hierbei geriet der schon ältere Clio ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanken, wo er mit rund 3000 Euro total beschädigt stehen blieb. Zu einer Berührung mit dem Renault Megane war es nicht gekommen.

Die 22-jährige Clio-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten die junge Frau zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. In der Folge kümmerte sich ein Abschleppdienst um den nicht mehr fahrbereiten Wagen.