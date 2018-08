"Es hat jeweils zwei Spieler aus Aasen und Mundelfingen getroffen", sagte der Vorsitzende des SV Aasen, Rainer Hall. Demnach hatten die Diebe diesen Männern die Autoschlüssel aus den Hosentaschen entwendet, waren zum Parkplatz gelaufen und hatten an den Fahrzeugen so lange gesucht, bis die Schlüssel passten. Aus den Autos entwendeten sie Bargeld, danach liefen sie in die Umkleide zurück und steckten die Schlüssel in die Hosentaschen zurück. Da passierte ihnen ein Fehler, als sie zwei Schlüssel vertauschten. Direkt aus der Kabine wurde offenbar nichts gestohlen.

"Da kann man nur daraus lernen", kommentierte der Vorsitzende den ärgerlichen Vorfall. Angesichts der Tatsache, dass sich im Bezirk bei Training oder Spiel so manche nicht abgeschlossene Umkleidekabine weitab vom Trainingsplatz befinde, könnte die Wertsachentüte aus früheren Jahren wieder zu Ehren kommen. "Da kommen die wichtigen Dinge rein und ein Ersatzspieler nimmt sie mit bis an den Spielfeldrand", wirbt Hall.

