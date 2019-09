von Anita Reichart

Mit dem Ende des Sommers steht auch wieder die Zeit der beliebten Kinderkleidermärkte an. So auch in Wolterdingen. Trotz gutem Zuspruch macht sich aber Frust breit. Das Elternbeiratsteam appelliert daher: „Zeigt im Interesse eurer Kinder mehr Hilfsbereitschaft.“

Keine Probleme durch Rider-Man

Die Märkte werden hier immer vom Elternbeirat des katholischen Kindergartens Maria Frieden organisiert. Erste Befürchtungen, dass es am Samstagnachmittag wegen den zeitweisen Sperrungen der Hauptstraße, aufgrund der Rider-Man-Veranstaltung, zu einem Reinfall werden würde, bewahrheiteten sich zum Glück nicht.

Allein auf weiter Flur

Das Elternbeiratsteam hat aber derzeit andere Sorgen: Sie stehen mit den Vorbereitungen für solche Veranstaltungen fast alleine auf weiter Flur da. Das heißt, die Hilfsbereitschaft, um die Veranstaltung auf die Beine zu stellen, sei gleich Null, sagt die Vorsitzende Sabine Schiefelbein. Man müsse richtiggehend betteln, fügte sie an.

Eine geringe Resonanz

Schon alleine, wenn es um Kuchenspenden gehen würde, stieße man auf ganz geringe Resonanz, fügt Vanessa Vogt an. Dies stößt auf Unverständnis bei den Verantwortlichen, wo doch aktuell 55 Kinder die Einrichtung besuchen. Doch die Interesselosigkeit geht noch weiter. Auch an Elternabenden sind nur wenige Elternteile anwesend, bedauert das Team.

Der Erlös von Kaffee, Kuchen und Getränken, kommt komplett dem Kindergarten zu Gute. Und davon werden die Weihnachtsfeier, Adventsfunken, die erste Laterne sowie auch die Ausflüge, finanziert, erklärt Maria Wolff.

Früher nie Probleme

Die ehemalige Kindergartenleiterin Sylvia Hermann, die vor zwei Jahren in Ruhestand ging, machte auch einen Abstecher nach Wolterdingen, um Spielzeug zu kaufen, damit sie für die Enkelbesuche gut gerüstet ist. Sie kann diesem Umstand auch nicht verstehen, denn „zu meiner Zeit gab es nie Probleme, die Kuchenliste voll zu bekommen“.

Das jetzige Team ist auf jeden Fall mit sich zufrieden, denn es läuft alles super, sagt Vanessa Vogt, und dankt auch den weiteren helfenden Händen.