von Rainer Bombardi

In einer Erfolgsspur befindet sich die Feuerwehrabteilung Pfohren, die unter der Leitung von Kommandant Reinhold Schöndienst aktuell 35 Aktive und 20 Mitglieder in der Altersmannschaft zählt.

Pfohren ist Stützpunkt im Osten

Im vergangenen Jahr startete die Gesamtwehr die Aufteilung in Ausrückebereiche mit Stützpunktwehren in Wolterdingen und Pfohren. Pfohren ist Stützpunkt im Ausrückebereich Ost und in dieser Funktion zusätzlich für Heidenhofen und Aasen zuständig. Sie unterstützt die Abteilungen dieser Orte bei Ersteinsätzen oder technischen Hilfeleistungen. "Die Bildung der Ausrückebereiche hat zum Ziel, die städtische Wehr zu entlasten und die Einsatzbereitschaft bei kleineren Notfällen auf mehrere Schultern zu verteilen", so Schöndienst. Er bezeichnete die Ausrüstung mit Kohlenmonoxid-Warnmeldern für alle Abteilungen als eine Erleichterung und Minimierung des Gefahrenpotenzials für die Einsatzkräfte. Den Kauf eines Sichtschutzes, der die Unfallstelle bei Autokarambolagen abschirmt, bezeichnete er aufgrund des steigenden Voyeurismus in der Bevölkerung als unverzichtbar.

Im vergangenen Jahr war die Pfohrener Wehr in 14 Einsätzen und 21 Proben motiviert, ihrem Anspruch an eine moderne und aufgeschlossene Wehr gerecht zu werden. Eine derartige Leistung ist nur durch eine intakte Kameradschaft und ein homogenes Miteinander mit den anderen städtischen Abteilungen möglich, weshalb Schöndienst sie in seine Dankesworte mit einschloss.

Neues Löschfahrzeug

Die Abteilung Pfohren erhält 2020 als Anerkennung für ihr Engagement an 365 Tagen im Jahr ein vom Gemeinderat diskussionslos genehmigtes Hilfelöschfahrzeug 10 (HLF10), das mit einer Pumpe ausgestattet ist, welche 1000 Liter Wasser pro Sekunde fördert. Das Fahrzeug ist eine Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug 8, das nach 25 Jahren aus Altersgründen zum Verkauf stehen wird.

Ein breites Spektrum

In 52 Einsatzstunden deckte die Abteilung ein breites Einsatzspektrum ab, das sich vom Hochwassereinsatz bis zur Brandbekämpfung erstreckte. Eine langfristige Zukunftssicherung für die Abteilung ist die kontinuierliche Bereitschaft der Einsatzkräfte sich fortzubilden und die effektiv geführte gemeinsam gebildete Jugendfeuerwehr mit Neudingen.

2019 traten die Jugendlichen Yannick Schöndienst und Daniel Eisele zu den Aktiven über. Joachim Bausch absolvierte erfolgreich die Prüfung zum Hauptfeuerwehrmann. Eva Schiesel darf sich nun Feuerwehrfrau, Jeremy Fritschi Feuerwehrmann nennen.