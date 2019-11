Diese Sperrung ist seit Längerem bekannt, jetzt rückt sie in greifbare Nähe. Voraussichtlich vier Wochen lang wird wegen Tiefbauarbeiten die Güterstraße zwischen der Einmündung zur Schellenbergbrücke und dem Bergweg ab Montag, 11. November, für den Gesamtverkehr gesperrt.

Die Stadtverwaltung kündigt an, dass in diesem Zeitraum die Zufahrt zur Raiffeisen-Zentralgenossenschaft, zum Baustoffhandel Stark und zum Penny-Markt aus Richtung Hüfingen möglich sein wird. Um den gesperrten Bereich wird eine örtliche Umleitung eingerichtet. Diese erfolgt von der Kreuzung Hagelrainstraße/Bräunlinger Straße über die Schellenbergbrücke, die Bahnhofstraße, den Kreisverkehr, die Fürst-Joachim-Brücke in die Friedrich-Ebert-Straße und in umgekehrter Richtung.

Abwasserleitung kommt an Hauptsammler

Die Sperrung hängt mit der Verlegung der Abwasserdruckleitung zwischen Wolterdingen und Donaueschingen zusammen. Unter der Schellenbergbrücke wird die Abwasserleitung mit dem Hauptsammler verbunden.

Der Autoverkehr staut sich auf der Georg-Mall-Brücke in Richtung Allmendshofen. | Bild: Simon, Guy

Bereits umgesetzt werden die Sanierungsarbeiten an der Georg-Mall-Brücke, die den Zubringer zur Bundesstraße 27 mit der Ortseinfahrt Allmendshofen und die Zufahrt nach Hüfingen verbindet. Am Montagvormittag wurde der Verkehr an einer halbseitigen Sperrung vorbei geführt, die Autos stauten sich stadteinwärts auf mehr als hundert Meter Länge. Gegen Mittag war die Baustelle bereits abgebaut. Ob die Maßnahme beendet ist oder wegen des Regens unterbrochen wurde und fortgesetzt werden muss, konnte Tiefbauleiter Dirk Monien am Nachmittag nicht sagen. „Die Rückmeldungen laufen über unser Ingenieurbüro.“

Die Baufirma hat die Aufgabe auf etwa 300 Meter Länge die Risse zu vergießen, damit im Winter kein Wasser und insbesondere kein Salzwasser eindringt. „Das ist mit ein paar Tausend Euro erledigt“, sagte Monien. Die Sanierung gilt als Probelauf für die große Sanierung 2020. In einer mehrmonatigen Maßnahme, die mit 460.000 Euro veranschlagt ist, werden unter halbseitiger Sperrung diverse Mängel der Brücke behoben. Standfestigkeit und Statik seien durch diese Defizite nicht gefährdet.