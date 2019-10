Aasen vor 29 Minuten

Unfall zwischen Heidenhofen und Aasen: Junge Frau verliert beim Überholen die Kontrolle über ihr Fahrzeug

Die Fahrt einer 20-Jährigen endet am Freitagmorgen an einem Baum. Zuvor hatte sie offenbar versucht, mehrere Autos in einer Kurve zu überholen.