von SK

Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Chevrolet baute am Montagabend auf der Bundesstraße 27 aus bislang unbekannter Ursache einen Unfall mit Totalschaden von einigen tausend Euro. Gegen 17.10 Uhr fuhr sie, aus Richtung Bad Dürrheim kommend, in die Abfahrt Donaueschingen Nord ein, kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin und ihr 18 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt.

