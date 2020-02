Friedrich-Ebert-Straße

6000 Euro Schaden

im Biedermann-Kreisel

Donaueschingen – Rund 6000 Euro Schaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich nach Angaben der Polizei am Samstag, gegen 8.30 Uhr, im „Biedermann-Kreisverkehr“ an der Friedrich-Ebert-Straße, der Bahnhofstraße und der Güterstraße ereignet hat. Ein 29-jähriger Fahrer eines Kias fuhr von der Güterstraße her in den Kreisverkehr ein und übersah dabei ein anderes Auto, welches sich bereits im Kreisel befand. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen wurden keine Personen verletzt.