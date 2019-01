von SK

Auf dem Weg in Richtung Hindenburgring ist ein Lastwagenfahrer am Montag, gegen 8.50 Uhr, auf der Villinger Straße, kurz nach der Abzweigung Buchenweg, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Weil die Gefahr bestand, Äste des stark beschädigten Baums könnten auf die Fahrbahn fallen, waren beide Fahrstreifen der Straße kurz gesperrt. An dem Lastwagen entstand ein Schaden von etwa 8000, am Baum etwa 2000 Euro.