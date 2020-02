Zwei Unfälle auf der Bundesstraße 27 haben am frühen Dienstagabend die Nerven zahlreicher Autofahrer strapaziert und die Rettungskräfte gefordert. Teilweise standen die Autofahrer fast vier Stunden im Stau. Verletzt wurde bei den Zusammenstößen niemand. Allerdings musste die Polizei feststellen, dass einige Verkehrsteilnehmer es besonders eilig hatten, einfach wendeten und sich nicht im Stau einordneten.

Der Auflieger des havarierten Sattelschleppers blockierte beide Fahrspuren. | Bild: Polizei

Unfall Nummer eins ereignete sich gegen 17.25 Uhr, kurz vor dem Zusammentreffen von A 864 und B 27. Der Fahrer eines Sattelschleppers war im Schneetreiben und auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell in Richtung Bad Dürrheim unterwegs und geriet ins Schleudern. Schließlich blieb sein Laster so liegen, dass durch den Auflieger beide Fahrspuren blockiert waren, während das Führerhaus in den Graben reichte. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit ihrem Toyota in den Laster. Ein weiterer Autofahrer musste wegen des havarierten Sattelzugs ausweichen. Er bremste stark ab, worauf eine 71-Jährige in das Heck seines Wagen fuhr. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ein Auto krachte frontal in den Sattelschlepper | Bild: Polizei

Da sich der Anhänger mit der Sattelzugmaschine verkeilt hatte und dabei der Tank beschädigt worden war, trat Diesel aus. Die Feuerwehr Donaueschingen rückte mit vier Fahrzeugen und 19 Kräften an die Unfallstelle aus und stellte Ölwannen auf. Während der Einsatzmaßnahmen musste die B 27 in Richtung Bad Dürrheim komplett gesperrt werden. Folge: Es bildete sich laut Polizei ein Rückstau von rund vier Kilometern Länge. Doch damit nicht genug: Bei einem Unfall etwa einen Kilometer vor der ersten Unfallstelle fuhr eine 23-jährige Renault-Lenkerin auf einen Mercedes-Sprinter auf. Dessen 55-jähriger Fahrer musste aufgrund des Rückstaus stark abbremsen. Zudem steifte der Renault noch einen Toyota, der auf der linken Spur unterwegs war. Dieser Unfall geschah rund fünf Minuten nach den ersten Kollisionen.

Die Feuerwehr Donaueschingen war mit vier Fahrzeugen und 19 Kräften an die Unfallstelle und stellte Ölwannen auf. Grund: Aus dem Tank des Laster trat Dieselkraftstoff aus. | Bild: Polizei

Karl-Heinz Kreyer aus Villingen-Schwenningen stand mit seinem Auto in der Kolonne, die sich hinter dem ersten Unfall gebildet hatte. Er beobachtete genauso wie die Polizei, dass einige Autofahrer wendeten und in Richtung Anschlussstelle Donaueschingen-Nord zurückfuhren – was strengstens verboten ist und ein Bußgeld von bis zu 400 Euro und ein Fahrverbot nach sich ziehen kann. Kreyer rief im Polizeirevier Donaueschingen an und fragte nach, ob die Polizei den im Stau Stehenden nicht ermöglichen könnte, legal, also auf Anweisung und unter Kontrolle der Polizei, wenden zu können. Zunächst sei er in dieser Angelegenheit vertröstet worden. Später, nach einem Wiederholungsanruf, sei ihm dann gesagt worden, dass die Polizei sein Ansinnen gleich in die Tat umsetzen wolle. Allerdings: Das geschah nur im Staubereich von Unfall Nummer zwei. Berufspendler, die das Pech hatten, hinter dem verunglückten Sattelschlepper warten zu müssen, standen bis gegen 21.15 Uhr im Stau. Erst dann konnte die Polizei die Strecke wieder freigeben.

Sandra Kratzer, Pressesprecherin des Polizeipräsidium Konstanz, kann die Ungeduld der Staugeplagten gut verstehen, betont aber gleichzeitig, dass die Polizei an den Unfallorten „keine Däumchen gedreht hat“. Der Einsatz sei einfach sehr aufwendig gewesen, vier Abschleppfahrzeuge, Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge musste die Fahrt an die Unfallstellen ermöglicht werden, nachdem diese als erstes gesichert worden war. Anschließend hätten die Beamten vor Ort Zeugenaussagen aufnehmen müssen. Erst dann hätten die Kollegen Zeit gehabt, an der zweiten Unfallstelle kontrolliertes Wenden zu ermöglichen.

Feuerwehr wird zweites Mal zur Unfallstelle gerufen

Am Mittwochvormittag musste die Feuerwehr Donaueschingen erneut zu Unfallstelle eins ausrücken. Rund 15 Kameraden waren damit beschäftigt, im Bereich des Unfalls mit dem Sattelschlepper schwimmende Ölsperren in einen offenen Kanal einzubauen. Der Kanal mündet in die Stille Musel.