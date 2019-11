Seit Jahren möchte die SPD-Fraktion die Gewerbesteuer erhöhen, doch so nahe war sie noch nie dran. Während im vergangenen Jahr der Antrag aufgrund der Erhöhung des Gewebersteuer-Ansatzes irgendwie hintenrunter gefallen und das Thema somit vom Tisch war, wurde dieses Mal im Gemeindrat über den SDP-Wunsch diskutiert und sogar abgestimmt.

Gewerbesteuer wurde zuletzt 2001 erhöht

Laut SPD-Fraktionssprecher Gottfried Vetter wären viele Dinge für Unternehmen wichtig, wenn sie sich irgendwo ansiedeln: die Breitbandversorgung, die Aufenthalts- und Lebensqualität, Erweiterungsmöglichkeiten und vieles mehr. „Unter den ersten zehn bis 15 Punkten sind nicht die Gewebesteuer oder die Grundsteuer zu finden“, erklärt Vetter. Die Gewerbesteuer sei in Donaueschingen zuletzt 2001 erhöht worden. „Wir haben seither allerdings viel investiert, wovon auch die Gewerbebetriebe profitieren.“

Statt 20 Prozentpunkten sollen es doch nur zehn werden

Und mit einem Hebesatz von 330 Prozentpunkten sei Donaueschingen gemeinsam mit Gütenbach laut Vetter Schlusslicht im Schwarzwald-Baar-Kreis. Anstatt einer Erhöhung um 20 Prozentpunkte, wie ursprünglich von der SPD angestrebt, spricht Vetter nun allerdings nur noch von zehn Prozentpunkten, um die der Hebesatz erhöht werden soll. Schließlich braucht es auch irgendwie Mehrheiten und die Grünen hatten in ihrer Haushaltsrede zehn Prozentpunkte ins Spiel gebracht.

OB hält den Antrag für „nicht wirtschaftsfreundlich“

OB Pauly allerdings ist kein Freund davon, die Gewerbesteuer jetzt zu erhöhen. „Der Antrag ist nicht wirtschaftsfreundlich“, so das Stadtoberhaupt. Gerade jetzt, wo sich die wirtschaftliche Situation „trübt“, könne man nicht auch noch die Gewerbesteuer erhöhen. „Einige Unternehmen sind froh, wenn sie in einer schwierigen Lage nicht auch noch mehr Gewerbesteuer zahlen müssen“, so Pauly.

CDU hält das Vorgehen für eine zu einfache Lösung

Ähnlich sieht das auch CDU-Fraktionssprecher Marcus Greiner: „Um Gewerbesteuer zahlen zu können, braucht es auch Einnahmen.“ Er glaube nicht, dass die Erhöhung aus Gewerbesteuer eine Wirtschaftsförderung sei. Das Problem „Wir brauchen Geld“ mit der Frage, „Wer gibt es uns?“ zu beantworten, ist seiner Meinung nach zu einfach.

FDP/FW-Fraktion möchte mehr Informationen und die GUB stellt Fragen

„Die Diskussion ist gut und wichtig“, sagt FPD/FW-Stadtrat Markus Kuttruff. Allerdings fehlen ihm die Daten und Grundlagen, um das Thema weiter zu erörtern. Wie genau ist das Gewerbesteueraufkommen? Und wie ist es genau verteilt? Was sagen die Betriebe dazu? „Wenn wir vernünftige Grundlagen haben, sind wir dabei“, so der FDP/FW-Fraktionssprecher, der mit seiner Gewerbesteuer auch lieber Donaueschingen, anstatt Berlin unterstützen würde. Doch wie viele Unternehmen in Donaueschingen sind überhaupt in der Lage, ihre Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen zu lassen, wie das bei Personenunternehmen möglich ist? Eine Frage, die auch GUB-Chef Tobias Mauz umtreibt: „Wie viele Personenunternehmen gibt es? Wie viele Kapitalgesellschaften gibt es?“

Aber die Grünen wären bei einer Erhöhung dabei

„Der Zeitpunkt für eine Gewerbesteuer-Erhöhung war noch nie gut“, sagt Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock. Wäre die wirtschaftliche Situation schlecht, könne man es den Unternehmen nicht zumuten. Wäre die wirtschaftliche Situation gut, würden die Gewerbesteuereinnahmen ja sowieso steigen. „Wir halten den Zeitpunkt für günstig“, so Blaurock.

Ortsvorsteher Hall berichtet aus seiner eigenen Sicht

Und der Aasener Ortsvorsteher Horst Hall hat als Unternehmer seine ganz eigene Sicht auf die Dinge. „Nur in sieben Ländern zahlt eine Kapitalgesellschaft mehr“, erklärt er. Die Gewerbesteuer müsste im Voraus bezahlt werden und das auch in Zeiten, wenn die Konjunktur kippt.

Und was ist am Ende herausgekommen?

Und nun? Die SPD und die Grünen stimmen für eine Erhöhung. Die CDU, der OB und die FDP/FW-Fraktion dagegen. Und die GUB präsentiert sich uneinheitlich: Claudia Weishaar spricht sich für eine Erhöhung der Gewerbesteuer aus und Tobias Mauz enthält sich. Unter dem Strich also fünf Stimmen für den SPD-Antrag und acht dagegen und der Plan, das ganze Thema nächstes Jahr in der geplanten Klausurtagung noch einmal ausführlicher und mit mehr Daten zu diskutieren.